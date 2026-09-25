Определился первый финалист Кубка Билли Джин Кинг: с кем может сыграть Украина

Сборная Чехии стала первым финалистом Кубка Билли Джин Кинг-2026. В полуфинальном противостоянии чешки уверенно одолели национальную команду Испании со счетом 2:0 благодаря победам Каролины Муховой и Линды Носковой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Полуфинальные поединки

Первую победу для Чехии одержала Каролина Мухова (WTA №8), которая в двух сетах одолела Джессику Бузас Манейро – 7:5, 6:4.

Во втором матче судьбу путевки в финал решали Кристина Букса (WTA №35) и Линда Носкова (WTA №6). Испанка смогла навязать борьбу в первом сете, отыгравшись со счета 5:2 – однако Носкова оказалась сильнее на тай-брейке.

А во втором сете Носкова уверенно довела дело до победы. В общей сложности второй матч длился 1 час 31 минуту.

Счет матча и потенциальный финал

Окончательный результат полуфинала: Испания – Чехия – 0:2:

Джессика Бузас Манейро – Каролина Мухова – 0:2 (5:7, 4:6);

Кристина Букса – Линда Носкова – 0:2 (6:7, 2:6).

Благодаря первой строчке в полуфинальном блоке сборная Чехии будет ждать своего соперника в решающей битве за титул.

Второй финалист определится в противостоянии между сборными Украины и Италии.