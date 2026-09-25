rbc.ua
UA | RU
Пятница, 25 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Определился первый финалист Кубка Билли Джин Кинг: с кем может сыграть Украина
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 25 сентября 2026 · 18:16

Определился первый финалист Кубка Билли Джин Кинг: с кем может сыграть Украина

Чешские теннисистки не оставили шансов хозяйкам корта и уже ждут соперниц в решающем матче
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Определился первый финалист Кубка Билли Джин Кинг: с кем может сыграть Украина
Линда Носкова одержала решающую победу (Фото: lindynoskova, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Сборная Чехии стала первым финалистом Кубка Билли Джин Кинг-2026. В полуфинальном противостоянии чешки уверенно одолели национальную команду Испании со счетом 2:0 благодаря победам Каролины Муховой и Линды Носковой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Полуфинальные поединки

Первую победу для Чехии одержала Каролина Мухова (WTA №8), которая в двух сетах одолела Джессику Бузас Манейро – 7:5, 6:4.

Во втором матче судьбу путевки в финал решали Кристина Букса (WTA №35) и Линда Носкова (WTA №6). Испанка смогла навязать борьбу в первом сете, отыгравшись со счета 5:2 – однако Носкова оказалась сильнее на тай-брейке.

А во втором сете Носкова уверенно довела дело до победы. В общей сложности второй матч длился 1 час 31 минуту.

Счет матча и потенциальный финал

Окончательный результат полуфинала: Испания – Чехия – 0:2:

  • Джессика Бузас Манейро – Каролина Мухова – 0:2 (5:7, 4:6);
  • Кристина Букса – Линда Носкова – 0:2 (6:7, 2:6).

Благодаря первой строчке в полуфинальном блоке сборная Чехии будет ждать своего соперника в решающей битве за титул.

Второй финалист определится в противостоянии между сборными Украины и Италии.

Ранее мы сообщали, что даже при поражении Свитолиной сборная Украины пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига наций 25 сентября 21:45
Венгрия - : - Украина
Лига наций 25 сентября 21:45
Италия - : - Бельгия
Лига наций 25 сентября 21:45
Турция - : - Франция
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Венгрия – Украина: где и когда смотреть старт "сине-желтых" в Лиге наций Венгрия – Украина: где и когда смотреть старт "сине-желтых" в Лиге наций Левченко назвал проблему нападающих сборной Украины и вспомнил травмированного Степанова Левченко назвал проблему нападающих сборной Украины и вспомнил травмированного Степанова Сенсационное решение WBA: Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика Сенсационное решение WBA: Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер