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Теніс 25 вересня 2026 · 18:16

Визначився перший фіналіст Кубка Біллі Джин Кінг: з ким може зіграти Україна

Чеські тенісистки не залишили шансів господаркам корту та вже чекають на суперниць у вирішальному матчі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Визначився перший фіналіст Кубка Біллі Джин Кінг: з ким може зіграти Україна
Лінда Носкова здобула вирішальну перемогу (Фото: lindynoskova, Instagram)
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Збірна Чехії стала першим фіналістом Кубка Біллі Джин Кінг-2026. У півфінальному протистоянні чешки впевнено здолали національну команду Іспанії з рахунком 2:0 завдяки звитягам Кароліни Мухової та Лінди Носкової.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг півфінальних поєдинків

Першу перемогу для Чехії здобула Кароліна Мухова (WTA №8), яка у двох сетах здолала Джессіку Бузас Манейро - 7:5, 6:4.

У другому матчі долю путівки до фіналу вирішували Крістіна Букса (WTA №35) та Лінда Носкова (WTA №6). Іспанка змогла нав'язати боротьбу в першому сеті, відігравшись з рахунку 5:2 - проте Носкова виявилась сильнішою на тай-брейку.

А в другому сеті Носкова впевнено довела справу до перемоги. Загалом другий матч тривав 1 годину 31 хвилину.

Рахунок матчу та потенційний фінал

Остаточний результат півфіналу: Іспанія - Чехія - 0:2:

  • Джессіка Бузас Манейро - Кароліна Мухова - 0:2 (5:7, 4:6);
  • Крістіна Букса - Лінда Носкова - 0:2 (6:7, 2:6).

Завдяки першій сходинці в півфінальному блоці збірна Чехії чекатиме на свого суперника у вирішальній битві за титул.

Другий фіналіст визначиться у протистоянні між збірними України та Італії.

Раніше ми повідомляли, що навіть попри поразку Світоліної збірна України пробилася у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.

Теги: Теніс
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Ліга націй 25 вересня 21:45
Угорщина - : - Україна
Ліга націй 25 вересня 21:45
Італія - : - Бельгія
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Туреччина - : - Франція
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