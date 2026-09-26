Перед матчем проти України: Збірна Грузії позбулася тренера

Французький фахівець Віллі Саньоль офіційно залишив посаду головного тренера національної збірної Грузії. Це сталося після поразки грузинів в першому турі Ліги націй.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Федерації футболу Грузії .

Історична спадщина Віллі Саньоля

Віллі Саньоль очолював збірну Грузії з лютого 2021-го року та провів на чолі команди 57 матчів. Саме під його керівництвом грузинський футбол досяг найбільших успіхів в історії:

команда вперше в історії пробилася на чемпіонат Європи;

на Євро-2024 "хрестоносці" сенсаційно подолали груповий етап і вийшли до 1/8 фіналу.

"Дякуємо Віллі Саньолю за кожну хвилину, проведену з грузинською національною командою, і за емоції, які ми розділили на цьому історичному шляху", - йдеться в заяві федерації.

Зміна на тренерському містку перед грою з Україною

Команду очолить добре знайомий із місцевим футболом спеціаліст Рамаз Сванадзе. Сторони вже уклали угоду про співпрацю, яка розрахована до кінця 2028-го року. Перед новим наставником стоїть завдання оперативно підготувати збірну до наступного поєдинку проти України, який запланований на 28 вересня.

Відставка відбулася невдовзі після домашньої поразки збірної Грузії від команди Північної Ірландії (0:1) у матчі Ліги націй, що відбувся 25 вересня.