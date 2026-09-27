Історичний дебют! "Шершні" в овертаймі перемогли "Кременчук" у чемпіонаті України

"Богуславські Шершні" здобули історичну перемогу у своєму дебютному матчі чемпіонату України з хокею. У першому турі сезону-2026/27 новачок національної першості на власному майданчику обіграв "Кременчук" з рахунком 4:3 в овертаймі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на результати матчу.

"Шершні" – "Кременчук": хід матчу

Господарі льоду забили першими – на 4-й хвилині відзначився Михайло Цюра**, який записав на свій рахунок першу історичну шайбу "Шершнів" у чемпіонаті України.

У другому періоді "Кременчук" відповів трьома шайбами. Спочатку рахунок зрівняв Попережай, потім Геворкян вивів гостей уперед, а Панков довів перевагу до двох голів – 3:1.

Втім, "Шершні" не зупинилися. Лісовий скоротив відставання, а на 54-й хвилині Ярослав Панченко зрівняв рахунок – 3:3.

"Шершні" та "Кременчук" видали яскравий матч у Богуславі (фото: ФХУ)

Панченко приніс Шершням історичну перемогу

Основний час завершився внічию, тож команди визначали переможця в овертаймі. Його героєм знову став Панченко. На 63-й хвилині нападник оформив дубль і приніс "Шершням" перемогу з рахунком 4:3.

Таким чином, богуславська команда відзначила свій дебют у чемпіонаті України перемогою над чинним віце-чемпіоном країни. Для "Кременчука" ж старт сезону виявився невдалим – команда поступилася в овертаймі.

Чемпіонат України з хокею. 1-й тур

"Шершні" – "Кременчук" – 4:3 ОТ

(1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Шайби: Цюра (Байбарза), 03:49 – 1:0; Попережай (Матусевич, Абаджян), 23:06 – 1:1; Геворкян (Кривошапкін, Кругляков), 24:11 – 1:2; Панков, 33:23 – 1:3; Лісовий (Шевченко), 34:06 – 2:3; Панченко (Лєсніков), 53:11 – 3:3; Панченко, 63:17 – 4:3.