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Другое 27 сентября 2026 · 22:40

Исторический дебют! "Шершни" в овертайме победили "Кременчуг" в чемпионате Украины

Богуславская команда уступала 1:3, но совершила камбек и вырвала победу в овертайме благодаря дублю Ярослава Панченко
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Исторический дебют! "Шершни" в овертайме победили "Кременчуг" в чемпионате Украины
Игроки "Шершнив" создали сенсацию в 1-м туре чемпионата Украины (фото: ФХУ)
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"Богуславские Шершни" одержали историческую победу в своем дебютном матче чемпионата Украины по хоккею. В первом туре сезона-2026/27 новичок национального первенства на собственной площадке обыграл "Кременчуг" со счетом 4:3 в овертайме.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты матча.

"Шершни" – "Кременчуг": ход матча

Хозяева льда забили первыми – на 4-й минуте отличился Михаил Цюра**, записавший на свой счет первую историческую шайбу "Шершнив" в чемпионате Украины.

Во втором периоде "Кременчуг" ответил тремя шайбами. Сначала счет сравнял Попережай, затем Геворкян вывел гостей вперед, а Панков довел преимущество до двух голов – 3:1.

Впрочем, "Шершни" не остановились. Лесной сократил отставание, а на 54-й минуте Ярослав Панченко сравнял счет – 3:3.

Исторический дебют! &quot;Шершни&quot; в овертайме победили &quot;Кременчуг&quot; в чемпионате Украины"Шершни" и "Кременчуг" выдали яркий матч в Богуславе (фото: ФХУ)

Панченко принес Шершням историческую победу

Основное время завершилось вничью, поэтому команды определяли победителя в овертайме. Его героем снова стал Панченко. На 63-й минуте нападающий оформил дубль и принес "Шершням" победу со счетом 4:3.

Таким образом, богуславская команда отметила свой дебют в чемпионате Украины победой над действующим вице-чемпионом страны. Для "Кременчуга" же старт сезона оказался неудачным – команда уступила овертайм.

Чемпионат Украины по хоккею. 1-й тур

"Шершни" – "Кременчуг" – 4:3 ОТ
(1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Шайбы: Цюра (Байбарза), 03:49 – 1:0; Попережай (Матусевич, Абаджян), 23:06 – 1:1; Геворкян (Кривошапкин, Кругляков), 24:11 – 1:2; Панков, 33:23 – 1:3; Лесной (Шевченко), 34:06 – 2:3; Панченко (Лесников), 53:11 – 3:3; Панченко, 63:17 – 4:3.

Ранее стало известно расписание матчей 1-го тура чемпионата Украины по хоккею.

Теги: Хоккей Кременчуг
Главные матчи
Лига наций 27 сентября 19:00
Сербия - : - Нидерланды
Лига наций 27 сентября 21:45
Германия - : - Греция
Лига наций 27 сентября 21:45
Норвегия - : - Португалия
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