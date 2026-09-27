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Теннис 27 сентября 2026 · 15:40

Свитолина не спасла: Украина уступила в финале Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Чехии одержала 12 победу на турнире
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина не спасла: Украина уступила в финале Кубка Билли Джин Кинг
Элина Свитолина (фото: ФТУ)
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Сборная Украины не сумела с первой попытки завоевать самый престижный трофей в командном женском теннисе – Кубок Билли Джин Кинг. Впервые в истории выйдя в финал, наша команда уступила в борьбе сборной Чехии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Украина – Чехия – 0:2

Элина Свитолина – Линда Носкова – 3:6, 6:7

Драматическое поражение Свитолиной

Свитолина вышла на корт после поражения Ангелины Калининой от Каролины Муховой, поэтому должна была одерживать победу, чтобы сохранить Украине шансы в финале.

Впрочем, одолеть Носкову украинка не смогла. Матч завершился поражением Свитолиной в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

В первой партии Свитолина повела со счетом 3:1, однако Носкова сумела переломить ход сета и выиграла пять гейма подряд – 6:3. Вторая партия оказалась гораздо более напряженной. Теннисистки дошли до тай-брейка, где Свитолина отыграла двойной матч-бол. Однако чешка все же воспользовалась следующей возможностью и забрала сет – 7:6.

Свитолина не спасла: Украина уступила в финале Кубка Билли Джин Кинг

Чехия завоевала 12-й командный трофей

Чехия в 12-й раз в истории стала обладательницей командного трофея. В последний раз чешки выигрывали Кубок Билли Джин Кинг в 2018 году. Больше титулов в командном чемпионате мира имеет только сборная США – 18.

Для Украины этот финал стал историческим, ведь наша команда впервые вышла в решающий матч турнира.

Свитолина не спасла: Украина уступила в финале Кубка Билли Джин Кинг

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Теги: Теннис Сборная Украины Элина Свитолина
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