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Теннис 27 сентября 2026 · 14:02

Неудачный старт в финале: Калинина уступила звездной чешке в первом матче Кубка Билли Джин Кинг

Украинка не смогла справиться с восьмой ракеткой мира Каролиной Муховой
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Неудачный старт в финале: Калинина уступила звездной чешке в первом матче Кубка Билли Джин Кинг
Ангелина Калинина и капитан сборной Илья Марченко (фото: ФТУ)
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Сборная Украины проиграла первый матч финального противостояния Кубка Билли Джин Кинг против Чехии. Ангелина Калинина встречалась с восьмой ракеткой мира Каролиной Муховой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Украина – Чехия – 0:1

Ангелина Калинина – Королина Мухова – 2:6, 3:6

Детали игры

Первой на корт в финале вышла Ангелина Калинина. Ее соперницей стала восьмая ракетка мира Каролина Мухова.

Украинка не смогла навязать борьбу титулованной чешке. Мухова уверенно выиграла матч в двух сетах – 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час и 10 минут.

Для Калининой это первое поражение на Кубке Билли Джин Кинг. До этого украинская теннисистка одержала победу над представительницами Бельгии и Италии.

Неудачный старт в финале: Калинина уступила звездной чешке в первом матче Кубка Билли Джин Кинг

Свитолина попытается сравнять счет

После поражения Калининой сборная Украины уступает Чехии в финале со счетом 0:1. Теперь шанс уравнять противостояние будет у Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины сыграет против чемпионки Уимблдона, шестой ракетки мира Линды Носковой.

В случае победы Свитолиной судьбу финала будет определять третий матч – парная встреча.

Для Украины этот финал исторический, ведь "сине-желтые" впервые в истории играют в решающем матче Кубка Билли Джин Кинг. Чехия, в свою очередь, 11 раз выигрывала престижный командный турнир.

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Теги: Теннис Сборная Украины Элина Свитолина
Главные матчи
Кубок Билли Джин Кинг 27 сентября 12:00
Украина - : - Чехия
Лига наций 27 сентября 19:00
Сербия - : - Нидерланды
Лига наций 27 сентября 21:45
Германия - : - Греция
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