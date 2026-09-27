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Другое 27 сентября 2026 · 12:31

Польша обыграла Францию в финале волейбольного Евро-2026 и завоевала путевку на Олимпиаду (видео)

"Кадра" защитила титул в упорной борьбе против действующих олимпийских чемпионов
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Польша обыграла Францию в финале волейбольного Евро-2026 и завоевала путевку на Олимпиаду (видео)
Сборная Польши – чемпион Европы-2026 (фото: cev.eu)
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Сборная Польши по волейболу второй раз подряд стала победителем мужского чемпионата Европы. В решающем матче континентального первенства поляки уверенно обыграли действующих олимпийских чемпионов - сборную Франции.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.

"Золото" Евро и чемпионский дубль сезона

Финальный матч мужского Евро-2026 проходил в итальянском Милане. Сборная Польши продемонстрировала характер и мастерство, одолев французов со счетом – 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16).

Благодаря этому триумфу польская сборная в 2026 году объединила два самых престижных трофея, выиграв ранее еще и Лигу наций. Всего для "кадры" это уже третье континентальное "золото" в истории.

Бронзовым призером турнира стала Финляндия, которая в матче за третье место победила Словению (3:0) и завоевала свою дебютную медаль Евро.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2026 дошла до 1/8 финала, где проиграла Румынии.

Олимпийская путевка в Лос-Анджелес

Помимо золотых наград европейского первенства победа в финале принесла сборной Польши прямую лицензию на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Польские волейболисты стали шестыми участниками предстоящего олимпийского турнира. Они присоединились к команде-хозяйке (США), а также чемпионам других континентов – Кубе, Японии, Бразилии и Тунису.

Ранее лидер сборной Украины Олег Плотницкий сделал важное заявление о будущем команды.

Теги: Волейбол
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Кубок Билли Джин Кинг 27 сентября 12:00
Украина - : - Чехия
Лига наций 27 сентября 19:00
Сербия - : - Нидерланды
Лига наций 27 сентября 21:45
Германия - : - Греция
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