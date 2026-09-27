Польща переграла Францію у фіналі волейбольного Євро-2026 та здобула путівку на Олімпіаду (відео)

Збірна Польщі з волейболу вдруге поспіль стала переможцем чоловічого чемпіонату Європи. У вирішальному поєдинку континентальної першості поляки впевнено обіграли чинних олімпійських чемпіонів – збірну Франції.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру .

"Золото" Євро та чемпіонський дубль сезону

Фінальний матч чоловічого Євро-2026 проходив в італійському Мілані. Збірна Польщі продемонструвала характер і майстерність, здолавши французів із рахунком – 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16).

Завдяки цьому тріумфу польська збірна у 2026 році об'єднала два найпрестижніші трофеї, вигравши раніше ще й Лігу націй. Загалом для "кадри" це вже третє континентальне "золото" в історії.

Бронзовим призером турніру стала Фінляндія, яка у матчі за третє місце перемогла Словенію (3:0) та здобула свою дебютну медаль Євро.

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2026 дійшла до 1/8 фіналу, де програла Румунії.

Олімпійська путівка до Лос-Анджелеса

Окрім золотих нагород європейської першості, перемога у фіналі принесла збірній Польщі пряму ліцензію на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

Польські волейболісти стали шостими учасниками майбутнього олімпійського турніру. Вони приєдналися до команди-господарки (США), а також чемпіонів інших континентів – Куби, Японії, Бразилії та Тунісу.