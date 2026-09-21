"Ризикуємо залишитися на цьому ж рівні": Плотницький б'є на сполох після Євро-2026

Провідний гравець національної команди Олег Плотницький підбив підсумки міжнародного року, який виявився дуже різним за результатами. Волейболіст відверто висловився про серйозні проблеми на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар гравця для "Суспільне Спорт".

Історичний прорив у Лізі націй

Сезон Ліги націй залишив по собі приємні спогади, адже "синьо-жовті" вперше в історії пробилися до плей-офф. Плотницький назвав цей результат суперкласним досягненням, яким варто пишатися на тлі обмеженої ротації складу.

"Думаю, цей сезон Ліги націй – супер. Ми граємо одним складом практично, за два роки вийшли так швидко у плей-офф – це суперкласно взагалі. Це гарне досягнення, яким можна пишатися", - зазначив волейболіст.

Проблеми на Євро-2026

Зовсім інакше гравець оцінив виступ на континентальній першості. Після яскравого старту команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу. Плотницький наголосив, що колективу необхідно змінюватися заради серйозного прогресу та зростання рівня.

"Могли краще. Думаю, в топ-8 могли потрапити. Не зайшли через свої причини, які треба розібрати. Деяким людям потрібно мінятися. Якщо не мінятися, можна так і залишитися на цьому рівні. Будемо десь там у топ-8 чи топ-16 – і все", - застеріг Плотницький.

Також волейболіст додав, що попереду на національну команду чекає важка робота над ментальною та технічною складовою задля виходу на новий рівень.

"Треба рости. Після матчу з Румунією нам буде непросто. Потрібне диво, але час на його створення ще є. Декому слід додати в ментальному та технічному плані, щоб усім стало легше дихати на майданчику. Адже, як ви бачите, повноцінної ротації в нас наразі немає", - відверто поділився лідер збірної.

У наступному змагальному році українська збірна знову зіграє в Лізі націй, а головною кульмінацією сезону стане чемпіонат світу-2027.