"Рискуем остаться на этом же уровне": Плотницкий бьет тревогу после Евро-2026

Ведущий игрок национальной команды Олег Плотницкий подвел итоги международного года, который оказался очень разным по результатам. Волейболист откровенно высказался о серьезных проблемах на чемпионате Европы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий игрока для "Суспільне Спорт".

Исторический прорыв в Лиге наций

Сезон Лиги наций оставил после себя приятные воспоминания, ведь "сине-желтые" впервые в истории пробились в плей-офф. Плотницкий назвал этот результат суперклассным достижением, которым стоит гордиться на фоне ограниченной ротации состава.

"Думаю, этот сезон Лиги наций – супер. Мы играем практически одним составом, за два года так быстро вышли в плей-офф – это вообще суперклассно. Это хорошее достижение, которым можно гордиться", - отметил волейболист.

Проблемы на Евро-2026

Совсем иначе игрок оценил выступление на континентальном первенстве. После яркого старта команда остановилась на стадии 1/8 финала. Плотницкий подчеркнул, что коллективу необходимо меняться ради серьезного прогресса и повышения уровня.

"Могли лучше. Думаю, в топ-8 могли попасть. Не прошли из-за своих причин, которые нужно разобрать. Некоторым людям нужно меняться. Если не меняться, можно так и остаться на этом уровне. Будем где-то там в топ-8 или топ-16 – и все", - предостерег Плотницкий.

Также волейболист добавил, что впереди национальную команду ждет тяжелая работа над ментальной и технической составляющими ради выхода на новый уровень.

"Нужно расти. После матча с Румынией нам будет непросто. Нужно чудо, но время на его создание еще есть. Некоторым следует добавить в ментальном и техническом плане, чтобы всем стало легче дышать на площадке. Ведь, как вы видите, полноценной ротации у нас сейчас нет", - откровенно поделился лидер сборной.

В следующем соревновательном году сборная Украины снова сыграет в Лиге наций, а главной кульминацией сезона станет чемпионат мира-2027.