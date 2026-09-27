Украина - Чехия в Кубке Билли Джин Кинг: расписание финала и где смотреть онлайн

Сборная Украины по теннису впервые в истории сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг. В решающем противостоянии "сине-желтые" встретятся с титулованной командой Чехии.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира.
Финальное противостояние командного теннисного турнира состоится сегодня, 27 сентября, в китайском Шэньчжэне. Первый матч начнется в 12:00 по киевскому времени.
По пути к решающей стадии украинки одолели Бельгию и Италию. В полуфинале наша команда уверенно победила итальянок со счётом 2:0.
В состав сборной Украины вошли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Катарина Завацкая.
Перед началом финала капитаны команд Илья Марченко и Барбора Стрицова определили участниц матчей.
В финальном противостоянии сыграют:
Сборная Чехии пробилась в финал после побед над Великобританией и Испанией. Для Чехии это будет уже 13-й финал Кубка Билли Джин Кинг. Команда 11 раз выигрывала турнир и в этот раз будет бороться за 12-й титул.
Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг-2026 проходит в Шэньчжэне с 22 по 27 сентября на закрытом хардовом покрытии.
Онлайн-трансляцию финала Украина – Чехия можно будет бесплатно просмотреть на YouTube-канале Setanta Sports Ukraine.
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