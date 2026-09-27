Украина - Чехия в Кубке Билли Джин Кинг: расписание финала и где смотреть онлайн

Сборная Украины по теннису впервые в истории сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг. В решающем противостоянии "сине-желтые" встретятся с титулованной командой Чехии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира .

Украина впервые сыграет в финале

Финальное противостояние командного теннисного турнира состоится сегодня, 27 сентября, в китайском Шэньчжэне. Первый матч начнется в 12:00 по киевскому времени.

По пути к решающей стадии украинки одолели Бельгию и Италию. В полуфинале наша команда уверенно победила итальянок со счётом 2:0.

В состав сборной Украины вошли Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Катарина Завацкая.

Украина – Чехия: пары финала

Перед началом финала капитаны команд Илья Марченко и Барбора Стрицова определили участниц матчей.

В финальном противостоянии сыграют:

Ангелина Калинина - Королина Мухова

Элина Свитолина - Линда Носкова

Ангелина Калинина / Людмила Киченок - Екатерина Синякова / Мария Боузкова

Сборная Чехии пробилась в финал после побед над Великобританией и Испанией. Для Чехии это будет уже 13-й финал Кубка Билли Джин Кинг. Команда 11 раз выигрывала турнир и в этот раз будет бороться за 12-й титул.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг-2026 проходит в Шэньчжэне с 22 по 27 сентября на закрытом хардовом покрытии.

Где смотреть финал

Онлайн-трансляцию финала Украина – Чехия можно будет бесплатно просмотреть на YouTube-канале Setanta Sports Ukraine.