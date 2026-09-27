Україна - Чехія у Кубку Біллі Джин Кінг: розклад фіналу та де дивитися онлайн

Збірна України з тенісу вперше в історії зіграє у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. У вирішальному протистоянні "синьо-жовті" зустрінуться з титулованою командою Чехії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт турніру.
Фінальне протистояння командного тенісного турніру відбудеться сьогодні, 27 вересня, у китайському Шеньчжені. Перший матч розпочнеться о 12:00 за київським часом.
На шляху до вирішальної стадії українки здолали Бельгію та Італію. У півфіналі наша команда впевнено перемогла італійок із рахунком 2:0.
До складу збірної України увійшли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок та Катаріна Завацька.
Перед початком фіналу капітани команд Ілля Марченко та Барбора Стрицова визначили учасниць матчів.
У фінальному протистоянні зіграють:
Збірна Чехії пробилася до фіналу після перемог над Великою Британією та Іспанією. Для Чехії це буде вже 13-й фінал Кубка Біллі Джин Кінг. Команда 11 разів вигравала турнір і цього разу боротиметься за 12-й титул.
Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг-2026 проходить у Шеньчжені з 22 до 27 вересня на закритому хардовому покритті.
Онлайн-трансляцію фіналу Україна - Чехія можна буде безплатно переглянути на YouTube-каналі Setanta Sports Ukraine.
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