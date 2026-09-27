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Теніс 27 вересня 2026 · 15:40

Світоліна не врятувала: Україна поступилася в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна Чехії здобула 12 перемогу на турнірі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна не врятувала: Україна поступилася в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна (фото: ФТУ)
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Збірна України не зуміла з першої спроби завоювати найпрестижніший трофей у командному жіночому тенісі – Кубок Біллі Джин Кінг. Врерше в історії вийшовши у фінал, наша команда поступилася у боротьбі збірній Чехії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Кубок Біллі Джин Кінг. Фінал

Україна – Чехія – 0:2

Еліна Світоліна – Лінда Носкова – 3:6, 6:7

Драматична поразка Світоліної

Світоліна вийшла на корт після поразки Ангеліни Калініної від Кароліни Мухової, тому мала здобувати перемогу, щоб зберегти Україні шанси у фіналі.

Втім, здолати Носкову українка не змогла. Матч завершився поразкою Світоліної у двох сетах. Зустріч тривала 1 годину 33 хвилини.

У першій партії Світоліна повела з рахунком 3:1, однак Носкова зуміла переламати перебіг сету та виграла п'ять геймів поспіль – 6:3. Друга партія виявилася значно напруженішою. Тенісистки дійшли до тай-брейку, де Світоліна відіграла подвійний матч-бол. Однак чешка все ж скористалася наступною можливістю та забрала сет – 7:6.

Світоліна не врятувала: Україна поступилася в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Чехія здобула 12-й командний трофей

Чехія вдванадцяте в історії стала володаркою командного трофею. Востаннє чешки вигравали Кубок Біллі Джин Кінг у 2018 році. Більше титулів у командному чемпіонаті світу має лише збірна США – 18.

Для України цей фінал став історичним, адже наша команда вперше вийшла до вирішального матчу турніру.

Світоліна не врятувала: Україна поступилася в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

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Головні матчі
Ліга націй 27 вересня 19:00
Сербія - : - Нідерланди
Ліга націй 27 вересня 21:45
Німеччина - : - Греція
Ліга націй 27 вересня 21:45
Норвегія - : - Португалія
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