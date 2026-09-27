Миколенко не сыграет с Грузией: Мальдера назвал причину и сообщил, кто станет в ворота Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сообщил о кадровых переменах перед матчем с Грузией во втором туре Лиги наций. Виталий Миколенко пропустит поединок из-за проблемы с ногой, а место в воротах команды займет Анатолий Трубин.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Сборная Украины проведет матч второго тура Лиги наций против Грузии без Виталия Миколенко. Об этом главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера сообщил на предматчевой пресс-конференции в Тбилиси.
По словам наставника, у защитника возникла проблема с ногой. Потому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста.
"У нас есть небольшая проблема с Николаем, у него есть небольшие проблемы с ногой, и мы решили не рисковать. Но мы готовы к матчу", – сказал Мальдера.
В стартовом матче Лиги наций против Венгрии Миколенко провел на поле все 94 минуты. Теперь тренерскому штабу придется определиться с его заменой на левом фланге обороны.
В то же время Мальдера уже определился с вратарем на игру против Грузии. В стартовом составе выйдет Анатолий Трубин, заменяющий Дмитрия Ризныка.
"В матче против Грузии будет играть Трубин. Я с вратарями уже об этом общался. Мы договорились, что первый матч сыграет Ризнык, а второй проведет Трубин", - объяснил главный тренер.
Таким образом, решение о ротации вратарей было принято еще до старта турнира. Потрошитель защищал ворота Украины в матче против Венгрии, а Трубин получит свой шанс в поединке с Грузией.
Также Мальдера сообщил, что нападающий Роман Яремчук восстановился после проблемы с коленом и будет доступен для матча с Грузией.
Матч Грузия – Украина состоится в понедельник, 28 сентября, в Тбилиси. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
В первом матче Лиги наций Украина в гостях победила Венгрию.