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Футбол 27 сентября 2026 · 19:43

Миколенко не сыграет с Грузией: Мальдера назвал причину и сообщил, кто станет в ворота Украины

Тренерский штаб сборной Украины имеет кадровые проблемы после матча с Венгрией
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Миколенко не сыграет с Грузией: Мальдера назвал причину и сообщил, кто станет в ворота Украины
Андреа Мальдера (фото: УАФ)
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сообщил о кадровых переменах перед матчем с Грузией во втором туре Лиги наций. Виталий Миколенко пропустит поединок из-за проблемы с ногой, а место в воротах команды займет Анатолий Трубин.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Миколенко пропустит матч с Грузией

Сборная Украины проведет матч второго тура Лиги наций против Грузии без Виталия Миколенко. Об этом главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера сообщил на предматчевой пресс-конференции в Тбилиси.

По словам наставника, у защитника возникла проблема с ногой. Потому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста.

"У нас есть небольшая проблема с Николаем, у него есть небольшие проблемы с ногой, и мы решили не рисковать. Но мы готовы к матчу", – сказал Мальдера.

В стартовом матче Лиги наций против Венгрии Миколенко провел на поле все 94 минуты. Теперь тренерскому штабу придется определиться с его заменой на левом фланге обороны.

Трубин заменит Ризныка в воротах

В то же время Мальдера уже определился с вратарем на игру против Грузии. В стартовом составе выйдет Анатолий Трубин, заменяющий Дмитрия Ризныка.

"В матче против Грузии будет играть Трубин. Я с вратарями уже об этом общался. Мы договорились, что первый матч сыграет Ризнык, а второй проведет Трубин", - объяснил главный тренер.

Таким образом, решение о ротации вратарей было принято еще до старта турнира. Потрошитель защищал ворота Украины в матче против Венгрии, а Трубин получит свой шанс в поединке с Грузией.

Также Мальдера сообщил, что нападающий Роман Яремчук восстановился после проблемы с коленом и будет доступен для матча с Грузией.

Когда состоится матч Грузия – Украина

Матч Грузия – Украина состоится в понедельник, 28 сентября, в Тбилиси. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В первом матче Лиги наций Украина в гостях победила Венгрию.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 27 сентября 19:00
Сербия - : - Нидерланды
Лига наций 27 сентября 21:45
Германия - : - Греция
Лига наций 27 сентября 21:45
Норвегия - : - Португалия
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