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Другое 27 сентября 2026 · 15:07

Мандзин забрал "золото" на лыжероллерах: результаты летнего чемпионата Украины по биатлону

Лидер сборной Украины одержал первую победу в новом сезоне
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мандзин забрал "золото" на лыжероллерах: результаты летнего чемпионата Украины по биатлону
Виталий Мандзин (фото: Федерация биатлона Украины)
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Лидер сборной Украины по биатлону Виталий Мандзин одержал победу в мужском масстарте летнего чемпионата Украины на лыжероллерах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Как прошла гонка

Несмотря на два допущенных промаха (оба - во время стрельбы лежа), Мандзин показал лучшее общее время - 29:39.2.

Серебряную награду завоевал Артем Тищенко, который ошибся лишь раз на первом рубеже и отстал от победителя на 16.7 секунды. Тройку призеров замкнул Антон Дудченко, который долгое время шел без штрафных кругов, однако ошибка на последней стрельбе стоила ему более высокой позиции (+30.4).

Топ-5 мужского масс-старта:

  1. Виталий Мандзин (Тернопольская обл.)
  2. Артем Тищенко (Киевская обл.)
  3. Антон Дудченко (Тернопольская обл.)
  4. Денис Насико (Сумская обл.)
  5. Богдан Борковский (Закарпатская обл.)

Что известно о летнем чемпионате Украины

Соревнования проходят на лыжероллерах с 25 по 30 сентября на базе Западного реабилитационно-спортивного центра в Яворове Львовской области.

В программе чемпионата - спринт, масс-старт и одиночная смешанная эстафета. В первый день состоялись спринтерские гонки, победителями которых стали Виктория Ясенич и Богдан Цымбал. Женский масс-старт выиграла Елена Городна.

Ранее стало известно, что в FIS изменили правила допуска для лыжников-военных из РФ и Беларуси.

Теги: Биатлон Чемпионат Украины
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Лига наций 27 сентября 19:00
Сербия - : - Нидерланды
Лига наций 27 сентября 21:45
Германия - : - Греция
Лига наций 27 сентября 21:45
Норвегия - : - Португалия
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