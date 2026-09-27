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Інше 27 вересня 2026 · 15:07

Мандзин забрав "золото" на лижеролерах: результати літнього чемпіонату України з біатлону

Лідер збірної України здобув першу перемогу в новому сезоні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мандзин забрав "золото" на лижеролерах: результати літнього чемпіонату України з біатлону
Віталій Мандзин (фото: Федерація біатлону України)
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Лідер збірної України з біатлону Віталій Мандзин здобув перемогу в чоловічому масстарті літнього чемпіонату України на лижеролерах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію біатлону України.

Як пройшла гонка

Попри два припущені промахи (обидва – під час стрільби лежачи), Мандзин продемонстрував найкращий загальний час – 29:39.2.

Срібну нагороду виборов Артем Тищенко, який схибив лише раз на першому рубежі та відстав від переможця на 16.7 секунди. Трійку призерів зачинив Антон Дудченко, котрий тривалий час йшов без штрафних кіл, проте хиба на останній стрільбі коштувала йому вищої позиції (+30.4).

Топ-5 чоловічого масстарту:

  1. Віталій Мандзин (Тернопільська обл.)
  2. Артем Тищенко (Київська обл.)
  3. Антон Дудченко (Тернопільська обл.)
  4. Денис Насико (Сумська обл.)
  5. Богдан Борковський (Закарпатська обл.)

Що відомо про літній чемпіонат України

Змагання проходять на лижеролерах з 25 до 30 вересня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в Яворові Львівської області.

У програмі чемпіонату – спринт, масстарт та одиночна змішана естафета. У перший день відбулися спринтерські гонки, переможцями яких стали Вікторія Ясенич та Богдан Цимбал. Жіночий масстарт виграла Олена Городна.

Раніше стало відомо, що у FIS змінили правила допуску для лижників-військових з РФ та Білорусі.

Теги: Биатлон Чемпіонат України
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Ліга націй 27 вересня 21:45
Німеччина - : - Греція
Ліга націй 27 вересня 21:45
Норвегія - : - Португалія
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