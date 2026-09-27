rbc.ua
UA | RU
Неділя, 27 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Миколенко не зіграє з Грузією: Мальдера назвав причину і повідомив, хто стане у ворота України
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 27 вересня 2026 · 19:43

Миколенко не зіграє з Грузією: Мальдера назвав причину і повідомив, хто стане у ворота України

Тренерський штаб збірної України має кадрові проблеми після матчу з Угорщиною
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Миколенко не зіграє з Грузією: Мальдера назвав причину і повідомив, хто стане у ворота України
Андреа Мальдера (фото: УАФ)
Add as a preferred source on Google

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив про кадрові зміни перед матчем із Грузією у другому турі Ліги націй. Віталій Миколенко пропустить поєдинок через проблему з ногою, а місце у воротах команди посяде Анатолій Трубін.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Миколенко пропустить матч із Грузією

Збірна України проведе матч другого туру Ліги націй проти Грузії без Віталія Миколенка. Про це головний тренер “синьо-жовтих” Андреа Мальдера повідомив на передматчевій пресконференції у Тбілісі.

За словами наставника, у захисника виникла проблема з ногою. Тому тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям футболіста.

"У нас є невелика проблема з Миколенком, він має невеликі проблеми з ногою, і ми вирішили не ризикувати. Але ми готові до матчу", – сказав Мальдера.

У стартовому матчі Ліги націй проти Угорщини Миколенко провів на полі всі 94 хвилини. Тепер тренерському штабу доведеться визначитися з його заміною на лівому фланзі оборони.

Трубін замінить Різника у воротах

Водночас Мальдера вже визначився з воротарем на гру проти Грузії. У стартовому складі вийде Анатолій Трубін, який замінить Дмитра Різника.

“У матчі проти Грузії буде грати Трубін. Я з воротарями вже про це спілкувався. Ми домовились, що перший матч зіграє Різник, а другий проведе Трубін”, – пояснив головний тренер.

Таким чином, рішення щодо ротації воротарів було ухвалене ще до старту турніру. Різник захищав ворота України у матчі проти Угорщини, а Трубін отримає свій шанс у поєдинку з Грузією.

Також Мальдера повідомив, що нападник Роман Яремчук відновився після проблеми з коліном і буде доступний для матчу з Грузією.

Коли відбудеться матч Грузія – Україна

Матч Грузія - Україна відбудеться у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.

У першому матчі Ліги націй Україна в гостях перемогла Угорщину.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 27 вересня 19:00
Сербія - : - Нідерланди
Ліга націй 27 вересня 21:45
Німеччина - : - Греція
Ліга націй 27 вересня 21:45
Норвегія - : - Португалія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Світоліна не врятувала: Україна поступилася в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг Світоліна не врятувала: Україна поступилася в фіналі Кубка Біллі Джин Кінг Мандзин забрав "золото" на лижеролерах: результати літнього чемпіонату України з біатлону Мандзин забрав "золото" на лижеролерах: результати літнього чемпіонату України з біатлону УЕФА призначив на матч Грузія – Україна скандального арбітра: що з ним не так УЕФА призначив на матч Грузія – Україна скандального арбітра: що з ним не так
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер