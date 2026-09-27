Миколенко не зіграє з Грузією: Мальдера назвав причину і повідомив, хто стане у ворота України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив про кадрові зміни перед матчем із Грузією у другому турі Ліги націй. Віталій Миколенко пропустить поєдинок через проблему з ногою, а місце у воротах команди посяде Анатолій Трубін.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УАФ .

Миколенко пропустить матч із Грузією

Збірна України проведе матч другого туру Ліги націй проти Грузії без Віталія Миколенка. Про це головний тренер “синьо-жовтих” Андреа Мальдера повідомив на передматчевій пресконференції у Тбілісі.

За словами наставника, у захисника виникла проблема з ногою. Тому тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям футболіста.

"У нас є невелика проблема з Миколенком, він має невеликі проблеми з ногою, і ми вирішили не ризикувати. Але ми готові до матчу", – сказав Мальдера.

У стартовому матчі Ліги націй проти Угорщини Миколенко провів на полі всі 94 хвилини. Тепер тренерському штабу доведеться визначитися з його заміною на лівому фланзі оборони.

Трубін замінить Різника у воротах

Водночас Мальдера вже визначився з воротарем на гру проти Грузії. У стартовому складі вийде Анатолій Трубін, який замінить Дмитра Різника.

“У матчі проти Грузії буде грати Трубін. Я з воротарями вже про це спілкувався. Ми домовились, що перший матч зіграє Різник, а другий проведе Трубін”, – пояснив головний тренер.

Таким чином, рішення щодо ротації воротарів було ухвалене ще до старту турніру. Різник захищав ворота України у матчі проти Угорщини, а Трубін отримає свій шанс у поєдинку з Грузією.

Також Мальдера повідомив, що нападник Роман Яремчук відновився після проблеми з коліном і буде доступний для матчу з Грузією.

Коли відбудеться матч Грузія – Україна

Матч Грузія - Україна відбудеться у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.