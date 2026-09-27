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Теннис 27 сентября 2026 · 20:25

Костюк назвала теннисистку, с которой хотела бы обменяться карьерами на день

Украинка выбрала бывшую первую ракетку мира
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Костюк назвала теннисистку, с которой хотела бы обменяться карьерами на день
Марта Костюк (фото: Тарас Беспалый)
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Марта Костюк рассказала, с какой теннисисткой хотела бы на один день обменяться карьерами. Украинка выбрала бывшую первую ракетку мира Эшли Барти, завершившую профессиональные выступления в 25-летнем возрасте.

Костюк выбрала Барти

Отвечая на вопрос Sport RBC.UA, украинская теннисистка объяснила, почему ей импонирует именно карьера Эшли Барти.

"Я знаю, кого бы я выбрала. Я бы выбрала Эшли Барти. Три "Шлема", 25 лет, первая ракетка мира. Я думаю, что это хороший пример", – сказала Костюк.

Барти завершила карьеру в марте 2022 года, имея на счету три победы на турнирах Grand Slam и статус первой ракетки мира. Костюк отметила, что карьера Барти является для нее привлекательным примером.

"Наверное, это то, что я хотела бы. По крайней мере, не отказалась бы от такого сценария", - добавила Костюк.

Костюк назвала теннисистку, с которой хотела бы обменяться карьерами на деньМарта Костюк на встрече с медиа в Киеве (фото: Тарас Беспалый)

Марта Костюк в сезоне 2026

Сезон 2026 стал одним из самых успешных в карьере Марты Костюк: украинка выиграла турнир WTA 1000 в Мадриде, а также доходила до полуфиналов на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне".

Эти успехи отразились и на позиции Марты в рейтинге: впервые в карьере она вошла в топ-10 WTA. Последним турниром Марты был WTA 500 в Гвадалахаре.

Теги: Марта Костюк Теннис
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Лига наций 27 сентября 21:45
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Лига наций 27 сентября 21:45
Норвегия - : - Португалия
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