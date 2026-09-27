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Теніс 27 вересня 2026 · 20:25

Костюк назвала тенісистку, з якою хотіла б обмінятися кар'єрами на день

Українка обрала колишню першу ракетку світу
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Костюк назвала тенісистку, з якою хотіла б обмінятися кар'єрами на день
Марта Костюк (фото: Тарас Безпалий)
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Марта Костюк розповіла, з якою тенісисткою хотіла б на один день обмінятися кар'єрами. Українка обрала колишню першу ракетку світу Ешлі Барті, яка завершила професійні виступи у 25-річному віці.

Костюк обрала Барті

Відповідаючи на запитання Sport RBC.UA, українська тенісистка пояснила, чому їй імпонує саме кар’єра Ешлі Барті.

"Я знаю, кого б я обрала. Я б обрала Ешлі Барті. Три "Шоломи", 25 років, перша ракетка світу. Я думаю, що це гарний приклад", – сказала Костюк.

Барті завершила кар'єру у березні 2022 року, маючи на рахунку три перемоги на турнірах Grand Slam та статус першої ракетки світу. Костюк зазначила, що кар'єра Барті є для неї привабливим прикладом.

"Певно, це те, що я б хотіла б. Принаймні, не відмовилась б від такого сценарію", – додала Костюк.

Костюк назвала тенісистку, з якою хотіла б обмінятися кар'єрами на деньМарта Костюк на зустрічі з медіа у Києві (фото: Тарас Безпалий)

Марта Костюк в сезоні 2026

Сезон 2026 року став одним із найуспішніших у кар’єрі Марти Костюк: українка виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, а також доходила до півфіналів на "Ролан Гаррос" та "Вімблдоні".

Ці успіхи відобразилися і на позиції Марти у рейтингу: вона вперше в кар'єрі увійшла в топ-10 WTA. Останнім турніром Марти наразі був WTA 500 у Гвадалахарі.

Теги: Марта Костюк Теніс
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