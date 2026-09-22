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Другое 22 сентября 2026 · 21:50

Растянутый старт: стал известен календарь 1 тура чемпионата Украины по хоккею

Матч-открытие сыграют 26 сентября "Одесчина" и "Днепр"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Растянутый старт: стал известен календарь 1 тура чемпионата Украины по хоккею
"Сокол" начнет защиту титула в октябре (Фото: hcsokil, Instagram)
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Федерация хоккея Украины объявила расписание стартовых матчей мужского чемпионата Украины по хоккею сезона-2026/27. Сезон откроется 26 сентября в Одессе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную пресс-службу Федерации хоккея Украины (ФХУ).

Календарь стартовых поединков

Новый хоккейный сезон в Украине открывается яркой афишей - в субботу, 26 сентября, в одесском Дворце спорта сыграют "Одесчина" и "Днепр".

Продолжится первый тур в воскресенье, 27 сентября - состоится первый домашний матч взрослой команды дебютантов "Шершнив". Они сыграют в Богуславе против действующих вицечемпионов – "Кременчуга".

Ну а уже в среду, 1 октября, начнет защиту чемпионства киевский "Сокол". Действующие чемпионы и обладатели Кубка отправятся на выезд в Кременчуг.

Где смотреть трансляции

Все поединки старта чемпионата Украины в прямом эфире покажут YouTube канал ФХУ и платформа "Киевстар.ТВ".

Ранее мы сообщали, что "Сокол" вырвал победу в Кубке Украины над "Кременчугом" в невероятном финальном матче.

Теги: Чемпионат Украины Хоккей
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