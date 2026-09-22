Розтягнутий старт: став відомий календар 1 туру чемпіоната України з хокею

Федерація хокею України оголосила розклад стартових матчів чоловічого чемпіонату України з хокею сезону-2026/27. Сезон відкриється 26 вересня в Одесі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу Федерації хокею України (ФХУ).

Календар стартових поєдинків

Новий хокейний сезон в Україні відкривається яскравою афішею - у суботу, 26 вересня, в одеському Палаці спорту зіграють "Одещина" та "Дніпро".

Продовжиться перший тур у неділю, 27 вересня - відбудеться перший домашній матч дорослої команди дебютантів "Шершнів". Вони зіграють у Богуславі проти чинних віцечемпіонів - "Кременчука".

Ну а вже в середу, 1 жовтня, розпочне захист чемпіонства київський "Сокіл". Чинні чемпіони та володарі Кубка відправляться на виїзд у Кременчук.

Де дивитися трансляції

Усі поєдинки старту чемпіонату України в прямому ефірі покажуть YouTube-канал ФХУ та платформа "Київстар.ТБ".