Терлюга рассказала о титуле, ради которого вернулась в карате

Украинская каратистка Анжелика Терлюга рассказала о возвращении в профессиональный спорт после рождения дочери и травмы. Спортсменка призналась, что готовится к новому этапу карьеры и рассказала, о каком титуле мечтает.
Об этом спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
После рождения дочери Николь Терлюга задумывалась, сможет ли снова вернуться в большой спорт. По словам каратистки, это был один из ее самых больших страхов.
"Я очень хотела быть мамой и глубоко в душе не хотела терять себя как спортсменку. И какое-то время я не знала, смогу ли одновременно совмещать две роли", - рассказала Терлюга.
В конце 2025 года спортсменка поняла, что хочет попробовать вернуться. При этом процесс оказался значительно сложнее, чем она ожидала.
"Для меня возвращение в спорт было сложнее. Намного. ... Это был титанический труд, иногда мне казалось, что я уже не выдерживаю, тело разваливалось, постоянная боль, особенно страдала моя спина", - вспомнила каратистка.
Отдельным вызовом стало сравнение себя с той спортсменкой, которой Терлюга была до беременности. Она призналась, что помнила свою скорость, силу и форму и хотела вернуть их как можно быстрее.
Сейчас украинка продолжает тренировки и хочет проверить, способна ли снова конкурировать на самом высоком уровне.
"Меня сейчас мотивирует то, что есть новый вызов... смогу ли я еще что-то выиграть после такой травмы?! И есть мечта, которая до сих пор живет со мной – чемпионат мира. Думаю, что буду жалеть всю жизнь, если не попробую снова", - заявила Терлюга.
Спортсменка также хочет доказать себе, что после беременности, травм и сложных периодов можно вернуться на конкурентный уровень. В то же время Терлюга уже осознает, что ее спортивная карьера приближается к завершению.
"Я готовлюсь еще к одному последнему рывку. Это все, что я могу сказать", - подчеркнула каратистка.
Она добавила, что гордится своим путем и готова принять завершение карьеры независимо от того, насколько успешным окажется этот последний этап.
По словам украинки, больше всего после завершения выступлений ей будет не хватать самого процесса соревнований.
Терлюга отметила, что любит атмосферу турниров, адреналин перед выходом на бой, команду и подготовку к стартам. В то же время спортсменка не будет скучать по постоянным перелетам, чемоданам, смене часовых поясов и физической боли после нагрузок.
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