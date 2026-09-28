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Другое 28 сентября 2026 · 13:37

Терлюга рассказала о титуле, ради которого вернулась в карате

Олимпийская вице-чемпионка после беременности и травмы снова пытается выйти на самый высокий уровень
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Терлюга рассказала о титуле, ради которого вернулась в карате
Анжелика Терлюга (справа) на Олимпиаде-2020 (фото: Getty Images)
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Украинская каратистка Анжелика Терлюга рассказала о возвращении в профессиональный спорт после рождения дочери и травмы. Спортсменка призналась, что готовится к новому этапу карьеры и рассказала, о каком титуле мечтает.

Об этом спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Почему решила вернуться

После рождения дочери Николь Терлюга задумывалась, сможет ли снова вернуться в большой спорт. По словам каратистки, это был один из ее самых больших страхов.

"Я очень хотела быть мамой и глубоко в душе не хотела терять себя как спортсменку. И какое-то время я не знала, смогу ли одновременно совмещать две роли", - рассказала Терлюга.

В конце 2025 года спортсменка поняла, что хочет попробовать вернуться. При этом процесс оказался значительно сложнее, чем она ожидала.

"Для меня возвращение в спорт было сложнее. Намного. ... Это был титанический труд, иногда мне казалось, что я уже не выдерживаю, тело разваливалось, постоянная боль, особенно страдала моя спина", - вспомнила каратистка.

Отдельным вызовом стало сравнение себя с той спортсменкой, которой Терлюга была до беременности. Она призналась, что помнила свою скорость, силу и форму и хотела вернуть их как можно быстрее.

Какая цель остается у каратистки

Сейчас украинка продолжает тренировки и хочет проверить, способна ли снова конкурировать на самом высоком уровне.

"Меня сейчас мотивирует то, что есть новый вызов... смогу ли я еще что-то выиграть после такой травмы?! И есть мечта, которая до сих пор живет со мной – чемпионат мира. Думаю, что буду жалеть всю жизнь, если не попробую снова", - заявила Терлюга.

Спортсменка также хочет доказать себе, что после беременности, травм и сложных периодов можно вернуться на конкурентный уровень. В то же время Терлюга уже осознает, что ее спортивная карьера приближается к завершению.

"Я готовлюсь еще к одному последнему рывку. Это все, что я могу сказать", - подчеркнула каратистка.

Она добавила, что гордится своим путем и готова принять завершение карьеры независимо от того, насколько успешным окажется этот последний этап.

Что Терлюга думает о завершении карьеры

По словам украинки, больше всего после завершения выступлений ей будет не хватать самого процесса соревнований.

Терлюга отметила, что любит атмосферу турниров, адреналин перед выходом на бой, команду и подготовку к стартам. В то же время спортсменка не будет скучать по постоянным перелетам, чемоданам, смене часовых поясов и физической боли после нагрузок.

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Грузия - : - Украина
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