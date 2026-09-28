"Готовлюсь на один последний рывок": Анжелика Терлюга – о материнстве, Олимпиаде и возвращении в карате

Анжелика Терлюга откровенно рассказала о том, что остается за кадром профессионального спорта. Одна из самых титулованных украинских каратисток поговорила о финансовой стороне карьеры, материнстве и возвращении к тренировкам после рождения дочери, психологии поражений, серебряной медали Олимпиады-2020 и своих планах на будущее. Спортсменка призналась, что готовится к "последнему рывку" и до сих пор мечтает о титуле чемпионки мира.

"За несколькими минутами выступления стоят годы жизни"

– Анжелика, что самое сложное в жизни профессионального спортсмена, чего не видит обычный зритель?

– Пожалуй, то, что за несколькими минутами выступления стоят годы жизни. Люди видят медаль, пьедестал, красивую фотографию, но не видят сотен тренировок, боли, травм. Отказ от каких-то обычных радостей, постоянных переездов и моментов, когда ты просто устал и хочешь домой.

- Бывали ли моменты, когда вы смотрели на свою жизнь и думали: "А может быть, я выбрала не тот путь"?

– Да, было. Но это происходило когда я пыталась быть в стороне от спорта и жить обычную жизнь. Но голос внутри постоянно повторял, что мне что-то не хватает.

Я жива, когда в динамике драйв моей жизни, которая дает мне карате.

– Вы стали одной из самых успешных каратисток Украины. Сколько действительно стоит путь до такого уровня – не только физически, но и финансово?

– Трудно поверить, что по результатам и медалям я самая успешная за историю Украины... Я до сих пор не верю, что прошла такой путь и проделала так много всего.

Цена очень высока. Это годы жизни, которые ты отдаешь спорту. Это твое здоровье. И, конечно, постоянные инвестиции в себя и свое развитие. Трудно озвучить цифры, чтобы люди поняли, сколько стоит путь к чемпионству. Еще труднее удерживать позицию номер один на протяжении почти 8 лет.

Но есть то, что бесценно и ты никогда не сможешь купить за деньги – вот именно те эмоции, которые ты получаешь после того как становишься на первое место пьедестала, понимая что на этом турнире ты выиграла у каждой, несмотря на все сложности, ты смогла… вот это наслаждение моментально стимулирует вложения.

Анжелика Терлюга (фото: Instagram.com/anzhelika_terliuga; инфографика: Sport RBC.UA)

– Можно ли сегодня в Украине профессиональным спортсменом зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать себя и семью?

– Это очень зависит от уровня спортсмена, результатов и его активности в соцсетях.

Если ты спортсмен топ уровня, выигрываешь медали на официальных соревнованиях, выигрываешь призовые, ты готов делиться всем в соцсетях, то появляются спонсоры, приглашения на семинары, стабильная зарплата, премии и выплаты от государства... Это все спокойно может обеспечить тебя и твои потребности.

Естественно, что трудно будет заработать на Lamborghini и дом на берегу Испании. Но мне удалось в свое время купить квартиру и авто благодаря тому, что я заработала с соревнований.

Ну и после завершения спортивной карьеры у каждого есть хороший шанс продолжить путь в качестве тренера и тоже продолжать получать дивиденды от карате.

– Был ли в вашей карьере момент, когда вы думали: "Я столько вкладываю в спорт, но финансово это не окупается"?

– Такие мысли возникали только в начале взрослой карьеры. Тогда был период, когда я почти ничего не зарабатывала, а какие-то премии были очень редким явлением...

Но в последние годы я четко построила каждый свой шаг и мне повезло, что пик моей спортивной карьеры выпал на период Олимпиады. Это очень помогло мне.

Но если быть прямо откровенной и честной с вами, я никогда не смотрела на этот спорт как на заработок... я много лет делала это ради эмоций, ради реализации, я просто мечтала быть особенной, не как все и точно не смотрела на каратэ как перспективу зарабатывать... Так случилось со временем и опять же мне действительно повезло, что я взяла почти максимум на своем пути – и медалей, и внимания, и зароботка...

Анжелика Терлюга (фото: Украинская федерация карате)

"Я очень хотела быть мамой и не хотела терять себя как спортсменку"

– После рождения дочери ваша жизнь сильно изменилась. Что стало самой большой неожиданностью в материнстве?

– Наверное, то, как сильно меняется твое чувство ответственности. До рождения ребенка ты в основном думаешь о себе: своей форме, карьере, планах. А после появления Николь ты понимаешь, что есть человек, для которого ты целый мир.

Я очень сильно изменилась, потому что она для меня – все. Теперь она на первом месте. Мои желания уже не так важны...

И еще я не ожидала, насколько сильно материнство может изменить твои приоритеты. То, что раньше казалось катастрофой, после рождения ребенка иногда вообще перестает иметь значение.

– Было ли у вас мнение: "А вдруг я уже не смогу вернуться в большой спорт"?

– Да, конечно. И это был один из самых больших моих страхов. Вы не представляете, как много раз я себя спрашивала: "А точно ли нужно, точно ли ты сможешь, а как это все сделать и начать почти с нуля...".

Я очень хотела быть мамой и глубоко в душе не хотела терять себя как спортсменку. И некоторое время я не знала, смогу ли одновременно совмещать две роли. В конце 2025 года я поняла, как сильно горжусь своей силой воли и что попробовала все же всю эту авантюру с возвращением.

Анжелика Терлюга боялась не вернуться в спорт (фото: Instagram.com/anzhelika_terliuga; инфографика: Sport RBC.UA)

– Что было сложнее – беременность и роды или возвращение к профессиональному спорту после них?

– Для меня возвращение в спорт было сложнее. Намного. Беременность – период, когда я отдыхала, когда позволяла себе все что угодно съесть, не делала себе ограничений, вела время с семьей и друзьями гораздо больше, чем во время карьеры.

А возвращение – это был титанический труд, иногда мне казалось что я уже не выдерживаю, тело разваливалось, постоянная боль, особенно страдала моя спина, она была в шоке от нагрузок после родов... Плюс, постоянное сравнение себя с той Ликой, которой я была раньше...

Ты помнишь свою скорость, силу, форму – и хочешь получить их обратно сразу. Но организму нужно время. Было тяжело принять что тело и мозг теперь не в одном ритме.

– Возникало ли у вас чувство вины, когда из-за спорта приходилось покидать дочь?

– Нет. Потому что я почти всегда брала ее с собой. Я кормила Николь до года. И начала оставлять ее дома с бабушкой уже с 2026 года, и то, не на все соревнования. К примеру, на Премьер-лигу в Рим она ездила с нами.

Когда мне нужно уехать и оставлять ее дома, я чувствую как сильно скучаю по ней. Моя жизнь сейчас принадлежит ей. Мы вместе почти целый день. Но чувства вины у меня нет. И надеюсь, что не будет.

Соревнования или семинары – это моя работа и не везде есть возможность поехать с маленьким ребенком. Я думаю, что это абсолютно нормально и я не должен чувствовать себя плохо за то, что иногда должен поехать на 1-2 недели.

– Что материнство изменило у вас как в спортсменке?

– Раньше спорт был для меня практически всем. Теперь у меня есть человек, который важнее любой медали. И это парадоксально сделало меня более свободной. Поражение уже не может разрушить меня так, как раньше, потому что я знаю: моя жизнь гораздо больше, чем результат одного поединка или соревнований.

– Вы хотите, чтобы ваша дочь в будущем занималась профессиональным спортом, зная теперь всю его цену?

– Я хочу, чтобы она занималась спортом. А профессионально или нет – пусть решает сама.

Я точно не буду заставлять ее становиться спортсменкой только потому, что ее мама – чемпионка. Если она однажды скажет: "Мама, я хочу заниматься карате", я буду рядом и помогу ей.

Но если она выберет танцы, музыку или вообще что-нибудь совсем другое – я тоже буду ее поддерживать. Было бы круто, если бы она выбрала теннис. Мне очень нравится этот вид спорта, и я люблю смотреть нарезки с матчей.

– Ваш муж также связан со спортом. Или проще строить семью с человеком, понимающим, что такое профессиональный спорт?

– Не просто связан со спортом… Он живет этим. Да, безусловно мне легко с ним находить общий язык и его поддержка очень многое для меня значит.

Сложно только со временем, свободным временем в его и моем графике... Очень часто бывает, что на выходные или праздники кого-то из нас нет, потому что соревнования или сборы.

Анжелика Терлюга вместе с мужчиной (фото: Instagram.com/anzhelika_terliuga)

– Были ли моменты, когда ради спортивной карьеры приходилось жертвовать личной жизнью?

– Безусловно. Почти постоянно. Только однажды я поставила приоритет на личную жизнь, когда после Олимпиады мы устроили свадьбу и уехали сразу в медовый месяц.

Конечно, это плохо повлияло на мою подготовку к Чемпионату мира, который был почти сразу после. Но я себе тогда сказала, что заслуживаю после Олимпиады сделать что-то для себя и нашей семьи. Я очень многое жертвовала ради отбора и медали на тех соревнованиях.

Питание и психологический комфорт: 5 правил для поддержания формы

– После многих лет в профессиональном спорте назовите пять главных правил, помогающих вам оставаться в форме.

Регулярность. Питание без крайностей. Сон и восстановление. Я раньше недооценивала их гораздо больше. Активность. Даже когда нет моей тренировки, я выйду на прогулку, делаю активную уборку или могу поехать поиграть в падаль. Психологический комфорт. Я стараюсь принимать себя, какова. И честно люблю себя за активность, за движение и когда мне захочется остановиться, я тоже должен принять это и полюбить себя и в таком состоянии.

– Разрешаете ли вы себе сладкое, фастфуд или другие "запретные" продукты? Какие продукты чаще всего в вашей жизни, а от чего вы пытаетесь отказываться? Какие правила в питании вы посоветовали женщинам, которые хотят поддерживать форму без жестких диет?

– Да, конечно, разрешаю. Но не слишком часто. Обычно в моем рационе обычная еда, которую тоже может есть Николь. Часто на завтрак омлет или сырники, затем на обед или ужин каша, макароны, пюре, отбивная, котлета, курочка в аэрогриле.

2 раза в неделю готовлю суп.

Овощи и фрукты каждый день.

На перекус сэндвич с сыром или авокадо или протеиновый десерт, йогурт.

Я люблю вкусную еду, могу есть сладкое, или японские роллы, или пиццу, но это не каждый день. Я стараюсь, чтобы в рационе было достаточно белка, овощей, фруктов, нормальных углеводов. А если сегодня я съела что-нибудь более калорийное – это не значит, что завтра нужно голодать.

Женщинам я бы посоветовала хоть примерно считать свои калории и придерживаться до 2000 кк, следить за своим здоровьем (чекап и витамины), найти себе хобби, чтобы вам было по кайфу заниматься активной жизнью, общаться с активными и жизнерадостными людьми, вместе проводить время, мотивировать друг друга. Братья от этой жизни все лучше.

– Назовите правила ухода, которые вы придерживаетесь сама.

– До появления Николь я честно говоря гораздо больше вкладывала времени в свою внешность и ежедневную рутину, сейчас я очень редко наношу макияж и убавила свою бюту рутину очень сильно. Но оставила самое важное для себя:

Уход за волосами. Всегда покупаю профессиональный шампунь, маску, защиту для волос. 2-3 раза в год посещаю своего стилиста по волосам, мы обновляем цвет и делаем уход.

Уход за зубами. У меня есть механическая щетка, ультразвуковая щетка, ирригатор... Также 2-3 раза в год ждал у стоматолога.

Чтобы не делать макияж и не тратить время каждый день на это, я раз в месяц пробою ресницы и форму бровей у мастеров.

Тяжелее всего это кожа лица и тела... если телу достаточно баня, скраб, крем или масло раз в неделю, то лицо каждый день требует внимания. Сейчас я пользуюсь пенкой для умывания, тоником для кожи, сывороткой и кремом. Стараюсь не пропускать, но бывают дни, что пропускаю эту рутину. К косметологу сейчас походка не очень часто. Раз в месяц или даже два месяца.

– А какие 3-5 средств или процедур в вашем уходе действительно работают и без которых вы не хотели бы обходиться?

Я бы выделила качественное очищение кожи, хороший крем или сыворотка для увлажнения кожи, раз в месяц визит к косметологу было бы супер и уход за волосами.

Но после многих лет спорта я поняла еще одну вещь: лучший уход – это сон, вода, нормальное питание и восстановление. Это первое, о чем женщина должна задуматься.

"Серебро Олимпиады - огромная часть моей истории"

– Что вы чувствовали, когда поняли, что стали олимпийской медалисткой?

– Облегчение. Я помню множество эмоций: счастье, облегчение, гордость, усталость, боль разочарования. Но точно, что облегчение было в приоритете всех остальных эмоций.

Вы не представляете с каким бременем я туда ехала – с большим грузом ответственности, ожидания и прессинга от всех.

– "Серебро" Токио вы тогда восприняли как огромный успех или как добытое золото?

– Наверное, и так, и так. 50/50. Когда ты спортсмен высокого уровня, ты всегда хочешь большего. Я вышла в финал Олимпиады, поэтому, конечно, мечтала о золоте. Было трудно смириться с тем, что не смогла выиграть тот последний бой.

Но сегодня, когда смотрю на это уже с расстояния времени, я гораздо больше ценю именно тот факт, что стала олимпийской медалисткой. Серебряная олимпийская медаль – огромная часть моей истории, и я не хочу ее обесценивать только потому, что это не золото.

Анжелика Терлюга на Олимпиаде в Токио в 2021 году (фото: Getty Images)

– Многие спортсмены после наибольшего достижения в карьере ощущают пустоту. Было ли у вас что-нибудь подобное после Олимпиады?

– Да. После Олимпиады был очень странный период. Я немного потерялась в мыслях. Ты годами живешь одной целью, а потом эта цель позади. И возникает вопрос: "А что дальше?".

Мне нужно время, чтобы понять, что моя карьера не заканчивается и что я еще могу достичь других высоких результатов. Произошли определенные изменения в моей карьере и уже с 2022 года я вышла на татами еще сильнее и смогла одержать много желаемых побед, особенно сладко было выигрывать у соперницы, которой проиграла на ОИ.

Еще очень важным достижением стала победа на Всемирных играх 2022 года. Во-первых, это, наконец, был мой всемирный титул. Во-вторых, я победила на тот момент на соревнованиях, где одновременно принимали участие действующая чемпионка мира, вице-чемпионка, действующая чемпионка прошлых всемирных игр, олимпийская чемпионка, еще другие две спортсменки, которые имели разные титулы, европейские и мировые медали...

Это было невероятно выиграть эти соревнования! Я обожаю, когда конкуренция зашкаливает и каждый бой как последний.

– Как вы сегодня переживаете поражение, критику и негатив в соцсетях? С годами они стали затрагивать меньше?

– Да, гораздо меньше. Я изменилась со временем и мое отношение ко многим вещам тоже. Я научилась разделять конструктивную критику и просто чуждые эмоции.

В конце концов невозможно нравиться всем. И это нормально. Я ценю поддержку тех людей, которые остаются со мной во время разных периодов моей жизни. Вот что действительно ценно.

Анжелика Терлюга (фото: Instagram.com/anzhelika_terliuga; инфографика: Sport RBC.UA)

– Карате после Токио снова убрали из олимпийской программы. Как это несправедливо для спортсменов?

– Для спортсменов это очень болезненная тема. Олимпийские игры – это не просто еще одно соревнование. Для многих спортсменов это мечта всей жизни. И когда ты уже однажды был на Олимпиаде, особенно остро понимаешь, как это невероятный опыт.

Мне очень жаль, что новое поколение каратистов может не получить возможности пережить то, что мы пережили в Токио. Честно говоря, был период, когда я очень надеялась, что каратэ будет представлен в Париже и смогу еще раз выступить на Олимпиаде.

Я надеюсь, что однажды каратэ снова вернется в олимпийскую программу. Но точно уж без меня в качестве спортсмена.

"Я готовлюсь еще на один последний рывок"

– После стольких лет в большом спорте, что сегодня мотивирует вас продолжать? Какие цели вы хотите закрыть в своей карьере?

– Меня сейчас мотивирует то, что есть новый вызов... смогу ли я еще что-то выиграть после такой травмы?! И есть мечта, которая до сих пор живет со мной, чемпионат мира... Думаю, что буду жалеть всю жизнь, если не попробую снова.

А еще мне хочется доказать самой себе, что после беременности, травм и сложных периодов можно возвращаться и снова быть конкурентной на самом высоком уровне. Увидим, как будет.

– Видите ли вы себя на татами еще несколько лет, или уже начинаете думать о завершении карьеры? От чего будет зависеть это решение?

– Я готовлюсь еще на один последний рывок. Это все, что я могу сказать. Я в любом случае горжусь своим путем и каждым своим достижением.

И даже если последний рывок получится не столь успешным как хотелось бы, это не лишает меня всего того что уже я достигла. И внутренне я готова к завершению выступать в хоть какой момент. Я точно знаю, к какому моменту я готова пробовать, а когда я должен остановиться.

– Чего вам больше не хватит после завершения спортивной карьеры? А по чему вы точно не будете скучать?

– Больше всего мне не хватит самого процесса соревнований. Это ощущение перед выходом на бой, адреналина, атмосферы соревнований, команды, подготовки. Мне нравится ставить цели и добиваться их. Без этого сложно представить свою жизнь.

А по чем я точно не буду скучать, так это по постоянным перелетам, чемоданам, смене часовых поясов и моментам, когда твое тело просто кричит от боли и усталости.