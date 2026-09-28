Судаков и Миколенко вне игры: Мальдера объявил заявку Украины на матч с Грузией

Сборная Украины определилась с заявкой на второй матч Лиги наций-2026/27. Андреа Мальдера внес несколько изменений после победной игры с Венгрией.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
В заявку сборной Украины на игру с Грузией не попали сразу семь игроков: защитники Виталий Миколенко, Илья Крупский и Александр Драмбаев, полузащитники Георгий Судаков, Иван Варфоломеев и Александр Назаренко, а также нападающий Игорь Краснопир.
В частности, закономерно не вошел в заявку Назаренко, получивший удаление в матче с Венгрией. А отсутствие Миколенко в заявке главный тренер Андреа Мальдера анонсировал на пресс-конференции, заявив, что защитник получил повреждение. Единственным футболистом, который оказался вне состава сразу на два матча Лиги наций, является Иван Варфоломеев.
В то же время по сравнению с заявкой на поединок с Венгрией в состав вошли защитники Богдан Михайличенко и Тарас Михавко, полузащитники Николай Шапаренко, Александр Пихаленок и Владислав Велетень, а также форвард Роман Яремчук, восстановившийся после повреждения.
Состав сборной Украины на матч против Грузии:
Поединок второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 состоится в понедельник, 28 сентября, на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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