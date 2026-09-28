Лига наций: сенсационное поражение Германии, Португалия без Роналду победила Норвегию

В рамках 2-го тура Лиги наций сборная Германии под руководством Юргена Клоппа потерпела сенсационное поражение от Греции, а Португалия не выпустила Криштиану Роналду на поле в матче с Норвегией и победила со счетом 2:1.

Лига А: дебютная победа Хави, Голланд забил Португалии

В элитном дивизионе Лиги Наций сегодня состоялось четыре матча. Основное внимание было приковано к Осло, где норвежская команда принимала сборную Португалии. Однако встречи Эрлинга Холланда с Криштиану Роналду не произошло: Жорже Жезус оставил 41-летнего нападающего на скамье запасных и на поле так и не выпустил.

А без Роналду в Португалии все получилось довольно неплохо: уже на 17-й минуте Жоау Феликс вывел свою команду вперед. В начале второй половины матча Эрлинг Холланд сравнял счет, но последнее слово в матче осталось как раз за португальцами: уже через три минуты после гола Холланда привет норвежцам передал Гонсалу Рамуш.

Норвегия – Португалия – 1:2

Голы: Холланд, 51 – Жоау Феликс, 17; Ромуш, 54.

Клопп потерпел поражение

Настоящая сенсация произошла в Аугсбурге, где сборная Германии во втором матче под руководством Юргена Клоппа проиграла скромной Греции. Судьбу этой игры решил мяч Димитриса Курбеллиса, забитый на 74-й минуте.

Германия – Греция – 0:1

Гол: Курбелис, 74.

Гол сборной Греции (видео: Megogo)

А вот сборная Нидерландов одержала победу в гостевом матче против команды Сербии. К сожалению, в начале матча нидерландцы потеряли Коди Гакпо, который получил повреждение. На 30-й минуте Мекс Меердинк вывел оранжевых вперед, однако в начале второго тайма Лука Йович восстановил равновесие на табло.

Однако в середине второго тайма Меердинк оформил дубль и, как оказалось позже, принес победу своей команде. Таким образом, в первых двух матчах под руководством Хави, Нидерланды набрали 4 очка в Лиге наций.

Сербия – Нидерланды – 1:2

Голы: Йович, 46 – Меердинк, 30, 69.

Обзор матча Сербия – Нидерланды (видео: Megogo)

В другом матче Дания встречалась с Уэльсом и одержала убедительную победу со счетом 2:0. Оба мяча датская команда забила во втором тайме – один из двух мячей оказался автоголом.

Дания – Вельс – 2:0

Голы : автогол, Б.Дэвис, 53; Исаксен, 66.

Обзор матча Дания – Вельс (видео: Megogo)

Лига B: Ирландия не оставила шансов Израиля

В Лиге B сборная Австрии на венском стадионе Эрнст Хаппель спокойно победила команду Косово. Подопечные Ральфа Рангника еще в первом тайме высказали претензию на итоговый успех: сначала Давид Аффенгрубер открыл счет, а в компенсированное время Чиквибуке Адаму удвоил преимущество хозяев.

После перерыва уже Карни Чуквуэмека довел счет до разгромного. Косовары отыграли один мяч с пенальти на 83-й минуте, его реализовал Эдон Жегрова.

Австрия – Косово – 3:1

Голы: Аффенгрубер, 23; Адаму, 45+2; Чуквуэмека, 61 – с пенальти, Жегрова, 83.

Обзор матча Австрия – Косово (видео: Megogo)

В другом противостоянии Ирландия вообще не оставила шансов команде Израиля. Фактически, команда Геймира Гатльгримссона закрыла вопрос о победителе за 12 минут первого тайма. Трой Перротт, Адам Ида и Джек Мойлан разбили защиту Израиля и принесли ирландским болельщикам одну из самых ярких побед за последние 10 лет.

Израиль – Ирландия – 0:3

Голы: Перрот, 13; Ида, 16; Мойлан, 25.

Лига D: мир между Литвой и Азербайджаном, молчаливые "карлики"

И в последнем по силе дивизионе Лиги наций сошлись Литва и Азербайджан – этот матч завершился вничью 1:1. На гол Армандаса Кучиса в начале матча гости ответили голом Махира Эмрели на 14-й минуте.

А в другом матче этого дивизиона Гибралтар и Андорра разошлись по сухому миру – 0:0.

Литва – Азербайджан – 1:1

Голы: с пенальти, Кучис, 9 – Эмрели, 14.

Гибралтар – Андорра – 0:0