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Теніс 30 вересня 2026 · 09:34

Вдалий старт в Пекіні: Ястремська перервала неприємну серію з поразок

Українська тенісистка успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000, впевнено здолавши суперницю зі США
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вдалий старт в Пекіні: Ястремська перервала неприємну серію з поразок
Ястремська перемогла вперше за 3 місяці (Фото: dayana_yastremskay, Instagram)
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Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу у стартовому матчі турніру WTA China Open. У першому колі змагань в Пекіні вона обіграла американку Кеті Макнеллі.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Упевнений старт і перелом серії поразок

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився перемогою українки у двох сетах. Протягом зустрічі Ястремська продемонструвала надійну гру на власній подачі, не дозволивши Макнеллі заробити жодного брейкпойнта.

При цьому Даяна зробила два брейки на подачі суперниці, подала два ейси та припустилася лише однієї подвійної помилки. Цей успіх дозволив українській тенісистці перервати неприємну серію з чотирьох поразок поспіль.

Востаннє Ястремська вигравала матч ще на Вімблдоні, де пройшла до другого раунду.

WTA 1000 Пекін, 1/64 фіналу

Кеті Макнеллі (США) - Даяна Ястремська (Україна) - 3:6, 4:6

Історія протистоянь та наступна суперниця

Для Ястремської це вже третя поспіль перемога над Кеті Макнеллі в очних зустрічах. Раніше українка перемагала американку в Цинциннаті в 2021-му році, в півфіналі в Маямі в 2023-му році.

Українка втретє поспіль виходить до другого кола престижного турніру в столиці Китаю. Наступною суперницею Даяни Ястремської стане представниця Польщі Мая Хвалінська.

Раніше ми розповідали про зміни в рейтингу українських тенісисток після розіграшу Кубка Біллі Джин Кінг.

Теги: Теніс Даяна Ястремська
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