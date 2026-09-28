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Теніс 28 вересня 2026 · 14:22

Рейтинг WTA після фіналу Кубка Біллі Джин Кінг: хто з українок втратив позиції

Світоліна та Костюк зберегли місця в топ-10, а кілька українок опустилися в рейтингу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Рейтинг WTA після фіналу Кубка Біллі Джин Кінг: хто з українок втратив позиції
Еліна Світоліна (фото: ФТУ)
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Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг за підсумками тижня. У топ-10 найкращих тенісисток планети не відбулося жодних змін, а Україна і далі має подвійне представництво у найвищій ланці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний рейтинг організації.

Збереження позицій у топ-10

Минулого тижня українська збірна яскраво виступила у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, де "синьо-жовті" вперше в історії дійшли до фіналу, поступившись лише збірній Чехії.

Оскільки командні змагання не приносять рейтингових очок, а з топ-10 на турнірах грала лише "нейтральна" Мірра Андрєєва без значних проривів, лідируючі позиції залишилися незмінними.

Еліна Світоліна впевнено утримує сьоме місце, а Марта Костюк залишається на десятій сходинці. Очолює світовий рейтинг представниця Казахстану Єлена Рибакіна.

Топ-10 рейтингу WTA:

  1. (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901 очок
  2. (2). Аріна Соболенко – 7875
  3. (3). Джессіка Пегула (США) – 7265
  4. (4). Коко Гофф (США) – 7244
  5. (5). Мірра Андрєєва – 5841
  6. (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328
  7. (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4809
  8. (8). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683
  9. (9). Іга Свьонтек (Польща) – 4119
  10. (10). Марта Костюк (Україна) – 4040

Позиції інших українок

Водночас більшість українських тенісисток у кінці першої півсотні дещо опустилися в табелі про ранги. Зокрема, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна втратили по кілька позицій.

Рейтинг WTA після фіналу Кубка Біллі Джин Кінг: хто з українок втратив позиції

Раніше шість українок дізналися суперниць в основній сітці China Open-2026.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Головні матчі
Ліга націй 28 вересня 19:00
Грузія - : - Україна
Ліга націй 28 вересня 21:45
Туреччина - : - Італія
Ліга націй 28 вересня 21:45
Бельгія - : - Франція
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