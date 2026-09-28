Рейтинг WTA після фіналу Кубка Біллі Джин Кінг: хто з українок втратив позиції

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг за підсумками тижня. У топ-10 найкращих тенісисток планети не відбулося жодних змін, а Україна і далі має подвійне представництво у найвищій ланці.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний рейтинг організації.
Минулого тижня українська збірна яскраво виступила у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, де "синьо-жовті" вперше в історії дійшли до фіналу, поступившись лише збірній Чехії.
Оскільки командні змагання не приносять рейтингових очок, а з топ-10 на турнірах грала лише "нейтральна" Мірра Андрєєва без значних проривів, лідируючі позиції залишилися незмінними.
Еліна Світоліна впевнено утримує сьоме місце, а Марта Костюк залишається на десятій сходинці. Очолює світовий рейтинг представниця Казахстану Єлена Рибакіна.
Топ-10 рейтингу WTA:
Водночас більшість українських тенісисток у кінці першої півсотні дещо опустилися в табелі про ранги. Зокрема, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна втратили по кілька позицій.
Раніше шість українок дізналися суперниць в основній сітці China Open-2026.