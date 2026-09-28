Ястремська уникла кваліфікації в Пекіні: шість українок дізналися суперниць в основній сітці

Шість українських тенісисток зіграють в основній сітці турніру WTA 1000 у Пекіні. Суперниці наших спортсменок уже визначилися за підсумками жеребкування.

З ким зіграють українки

Еліна Світоліна (WTA 7) посіяна на турнірі під шостим номером, тому перше коло пропустить. У другому раунді українка зустрінеться з переможницею матчу між чешкою Катержиною Синяковою (WTA 55) та полькою Магдою Лінетт (WTA 80).

Юлія Стародубцева (WTA 45) стартує поєдинком проти Аліни Чараєвої (WTA 118). Росіянка влітку змінила громадянство на вірменське. Якщо українка пройде далі, у другому колі на неї очікуватиме перша ракетка світу Єлена Рибакіна.

Дарія Снігур (WTA 46) розпочне турнір матчем проти однієї з тенісисток, яка подолає кваліфікацію. У другому колі переможниця цієї пари може зустрітися з італійкою Жасмін Паоліні (WTA 20).

Олександра Олійникова (WTA 47) у першому раунді зіграє проти китаянки Юань Юе (WTA 135). Потенційною суперницею українки у другому колі стане "нейтральна" Мірра Андрєєва (WTA 5).

Ангеліна Калініна (WTA 50) зустрінеться з індонезійкою Джаніс Тджен (WTA 49). У разі перемоги далі українку чекатиме "нейтральна" Діана Шнайдер (WTA 14).

Ястремська потрапила в основну сітку

Даяна Ястремська (WTA 111) мала розпочати виступ у Пекіні з кваліфікації, проте в останній момент отримала місце безпосередньо в основній сітці.

Першою суперницею українки стане американка Кеті Макнеллі (WTA 72). У другому колі переможниця цієї пари зіграє проти польки Маї Хвалінської (WTA 21).

Таким чином, в основній сітці China Open зіграють одразу шість представниць України. Марта Костюк (WTA 10) пропустить China Open через травму.

Що відомо про China Open

Турнір WTA 1000 у Пекіні пройде з 30 вересня до 11 жовтня на твердому покритті. Призовий фонд змагань становить 9 415 725 доларів.

Чинною чемпіонкою турніру є американка Аманда Анісімова.