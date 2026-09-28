Ястремская избежала квалификации в Пекине: шесть украинок узнали соперниц в основной сетке

Шесть украинских теннисисток сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Пекине. Соперницы наших спортсменок уже определились по итогам жеребьевки.

С кем сыграют украинки

Элина Свитолина (WTA 7) посеяна на турнире под шестым номером, поэтому первый круг пропустит. Во втором раунде украинка встретится с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой (WTA 55) и полькой Магдой Линетт (WTA 80).

Юлия Стародубцева (WTA 45) начнет турнир поединком против Алины Чараевой (WTA 118). Россиянка летом сменила гражданство на армянское. Если украинка пройдет дальше, во втором круге ее будет ждать первая ракетка мира Елена Рыбакина.

Дарья Снигур (WTA 46) начнет турнир матчем против одной из теннисисток, которая преодолеет квалификацию. Во втором круге победительница этой пары может встретиться с итальянкой Жасмин Паолини (WTA 20).

Александра Олейникова (WTA 47) в первом раунде сыграет против китаянки Юань Юэ (WTA 135). Потенциальной соперницей украинки во втором круге станет "нейтральная" Мирра Андреева (WTA 5).

Ангелина Калинина (WTA 50) встретится с индонезийкой Джанис Тджен (WTA 49). В случае победы дальше украинку будет ждать "нейтральная" Диана Шнайдер (WTA 14).

Ястремская попала в основную сетку

Даяна Ястремская (WTA 111) должна была начать выступление в Пекине с квалификации, однако в последний момент получила место непосредственно в основной сетке.

Первой соперницей украинки станет американка Кэти Макнэлли (WTA 72). Во втором круге победительница этой пары сыграет против польки Маи Хвалиньской (WTA 21).

Таким образом, в основной сетке China Open сыграют сразу шесть представительниц Украины. Марта Костюк (WTA 10) пропустит China Open из-за травмы.

Что известно о China Open

Турнир WTA 1000 в Пекине пройдет с 30 сентября по 11 октября на твердом покрытии. Призовой фонд соревнований составляет 9 415 725 долларов.

Действующей чемпионкой турнира является американка Аманда Анисимова.