Рейтинг WTA после финала Кубка Билли Джин Кинг: кто из украинок потерял позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам недели. В топ-10 лучших теннисисток планеты не произошло никаких изменений, а Украина и дальше имеет двойное представительство в высшем звене.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг организации.
На прошлой неделе украинская сборная ярко выступила в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, где "сине-желтые" впервые в истории дошли до финала, уступив лишь сборной Чехии.
Поскольку командные соревнования не приносят рейтинговые очки, а из топ-10 на турнирах играла лишь "нейтральная" Мирра Андреева без значительных прорывов, лидирующие позиции остались неизменными.
Элина Свитолина уверенно удерживает седьмое место, а Марта Костюк остается на десятой строчке. Возглавляет мировой рейтинг представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Топ-10 рейтинга WTA:
В то же время, большинство украинских теннисисток в конце первой полусотни несколько опустились в табели о рангах. В частности, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина потеряли по несколько позиций.
Ранее шесть украинок узнали соперниц в основной сетке China Open-2026.