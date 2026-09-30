Іспанія розтрощила Хорватію, а Гордон і Кейн вразили Прагу: результати матчів Ліги націй 29 вересня

В Лізі націй відіграли 10 матчів 2-го туру. У дивізіоні А збірна Англії на виїзді перемогла збірну Чехії, а Іспанія на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" завдала розгромної поразки команді Хорватії.

Ліга А: Модрич і Біліч були безсилими

Головний матч ігрового дня відбувся в Севільї, де збірна Іспанії не мала проблем із Хорватією. Вже на 2-й хвилині Ламін Ямаль вивів господарів вперед, однак гості відігралися за допомогою голу Діона Бельо. Результативну передачу у цьому епізоді віддав Іван Перішич.

Утім, ще до перерви "Фурія Роха" повернула лідерство: Ламін Ямаль асистував Марку Пубілю і вивів Іспанію вперед. В середині другого тайму Ямаль оформив дубль, а довершив погром "картатих" Ніко Вільямс за кілька хвилин до фінального свистка.

Іспанія – Хорватія – 4:1

Голи: Ямаль, 2, 63; Пубіль, 31; Н.Вільямс, 89 – Бельо, 28.

А от у Празі збірна Англії спокійно розібралася із командою Чехії. Хтозна, як склався би цей матч, якби не вилучення Павела Шульца на 25-й хвилині. Англійці розіграли більшість на початку другого тайму: Ентоні Гордон відкрив рахунок, а за 22 хвилини Гаррі Кейн подвоїв перевагу родоначальників футболу.

До речі, Гаррі Кейн вівдіграв свій 123 матч за національну збірну. Для повторення рекорду Пітера Шілтона йому залишається зіграти ще дві гри. У списку бомбардирів англійської збірної Кейн поліпшив свій рекорд до 87 голів.

Чехія – Англія – 0:2

Голи: Гордон, 47; Кейн, 69.

Ліга В: Швейцарія продовжує бити суперників

У другому за силою дивізіоні Ліги націй продовжує вражати своєю впевненістю збірна Швейцарії. Цього разу – гостьова перемога над Шотландією. Цікаво, що як і в попередньому матчі, швейцарці виграли із рахунком 3:0. Вже на 11-й хвилині Джек Гендрі залиши господарів в меншості.

Ця подія стала каталізатором швейцарців до активності: Рікардо Родрігес ідеально виконав штрафний удар і вивів свою команду вперед. На початку другого тайму Ніко Ельведі подвоїв перевагу Швейцарії, а підсумковий рахунок у цьому протистоянні встановив Амдуні.

Шотландія – Швейцарія – 0:3

Голи: Родрігес, 12; Ельведі, 55; Амдуні, 82.

В іншому матчі цього дивізіону Словенія завдала поразки Північній Македонії. Санді Ловрич и Альоша Матко уразили ворота суперника у другому таймі і принесли три очки своїй команді.

Словенія – Північна Македонія – 2:0

Голи: Ловрич, 55; Матко, 82.

Ліга С: легкі перемоги Ісландії та Албанії

Найбільша кількість матчів у цей ігровий день припала на Лігу С. Продовжують прогресувати Фарерські острови – цього разу гостьова нічия з Молдовою (1:1). А от Фінляндія на своєму полі зіграла внічию із Білоруссю (0:0).

Молдова – Фарерські острови – 1:1

Голи: Перчун, 66 – з пенальті, Давідсен, 26.

Фінляндія – Білорусь – 0:0

Із ідентичним результатом завершився матч Болгарія – Естонія. А от Люксембург вдома був битий збірною Ісландії – 0:3. Гості забили два м'яча ще до перерви і спокійно довели справу до логічної перемоги.

Болгарія – Естонія – 0:0

Люксембург – Ісландія – 0:3

Голи: Гудйонсен, 13; Оскарссон, 39; Палссон, 73.

Збірна Албанії в гостях завдала відносно скромної поразки Сан-Маріно (3:0), а от Словаччина і Казахстан із певною драматургією провели матч у Кошице.

Господарі забили швидкий м'яч зусиллями Зауера, але казахи відігралися ще до перерви: забив Рамазан Карімов. Цілком нічийний матч для господарів витягнув Давид Ганцко. Таким чином, у цій групі лише Словаччина спромоглася виграти два матчі з двох.

Сан-Маріно – Албанія –0:3

Голи: Мехметі, 21; Узуні, 27; Манай, 65.

Словаччина – Казахстан – 2:1

Голи: Зауер, 26; Ганцко, 82 – Карімов, 35.