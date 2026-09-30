Испания разгромила Хорватию, а Гордон и Кейн поразили Прагу: результаты матчей Лиги наций 29 сентября

В Лиге наций отыграли 10 матчей 2-го тура. В дивизионе А сборная Англии на выезде победила сборную Чехии, а Испания на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" нанесла разгромное поражение команде Хорватии.

Лига А: Модрич и Билич были бессильны

Главный матч игрового дня состоялся в Севилье, где у сборной Испании не было проблем с Хорватией. Уже на 2-й минуте Ламин Ямаль вывел хозяев вперед, однако гости отыгрались с помощью гола Диона Бельо. Результативную передачу в этом эпизоде отдал Иван Перишич.

Впрочем, еще до перерыва "Фурия Роха" вернула лидерство: Ламин Ямаль ассистировал Марку Пубиле и вывел Испанию вперед. В середине второго тайма Ямаль оформил дубль, а завершил погром "клетчатых" Нико Уильямс за несколько минут до финального свистка.

Испания – Хорватия – 4:1

Голы: Ямаль, 2, 63; Пубель, 31; Н.Уильямс, 89 – Бельо, 28.

В Праге сборная Англии спокойно разобралась с командой Чехии. Как знать, как сложился бы этот матч, если бы не удаление Павела Шульца на 25-й минуте. Англичане разыграли большинство в начале второго тайма: Энтони Гордон открыл счет, а через 22 минуты Гарри Кейн удвоил преимущество родоначальников футбола.

Кстати, Гарри Кейн отыграл свой 123 матч за национальную сборную. Для повторения рекорда Питера Шилтона ему остается сыграть еще две игры. В списке бомбардиров английской сборной Кейн улучшил свой рекорд до 87 голов.

Чехия – Англия – 0:2

Голы: Гордон, 47; Кейн, 69.

Лига В: Швейцария продолжает избивать соперников

Во втором по силе дивизионе Лиги наций продолжает поражать своей уверенностью сборная Швейцарии. В этот раз – гостевая победа над Шотландией. Интересно, что, как и в предыдущем матче, швейцарцы выиграли со счетом 3:0. Уже на 11-й минуте Джек Гендри покинь хозяев в меньшинстве.

Это событие стало катализатором швейцарцев активности: Рикардо Родригес идеально выполнил штрафной удар и вывел свою команду вперед. В начале второго тайма Нико Эльведе удвоил преимущество Швейцарии, а итоговый счет в этом противостоянии установил Амдуни.

Шотландия – Швейцария – 0:3

Голы: Родригес, 12; Эльведе, 55; Амдуни, 82.

В другом матче этого дивизиона Словения нанесла поражение Северной Македонии. Санди Ловрич и Алеша Матко поразили ворота соперника во втором тайме и принесли три очка своей команде.

Словения – Северная Македония – 2:0

Голы: Ловрич, 55; Матко, 82.

Лига С: легкие победы Исландии и Албании

Наибольшее количество матчей в этот игровой день пришлось на Лигу С. Продолжают прогрессировать Фарерские острова – на этот раз гостевая ничья с Молдовой (1:1). А вот Финляндия на своем поле сыграла вничью с Белоруссией (0:0).

Молдова – Фарерские острова – 1:1

Голы: Перчун, 66 – с пенальти, Давидсен, 26.

Финляндия – Беларусь – 0:0

С идентичным результатом завершился матч Болгария – Эстония. А вот Люксембург дома был избит сборной Исландии – 0:3. Гости забили два мяча еще до перерыва и спокойно довели дело до логической победы.

Болгария – Эстония – 0:0

Люксембург – Исландия – 0:3

Голы: Гудьонсен, 13; Оскарссон, 39; Палсон, 73.

Сборная Албании в гостях нанесла относительно скромное поражение Сан-Марино (3:0), а вот Словакия и Казахстан с определенной драматургией провели матч в Кошице.

Хозяева забили быстрый мяч усилиями Зауэра, но казахи отыгрались еще до перерыва: забил Рамазан Каримов. Совершенно ничейный матч для хозяев вытащил Давид Ганцко. Таким образом, в этой группе только Словакия смогла выиграть два матча из двух.

Сан-Марино – Албания –0:3

Голы: Мехмети, 21; Узуни, 27; Манай, 65.

Словакия – Казахстан – 2:1

Голы: Зауэр, 26; Ганцко, 82 – Каримов, 35.