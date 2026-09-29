Перед матчем с Северной Ирландией Украина потеряла двух игроков: что сказал Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после ничьей с Грузией во втором туре Лиги наций сообщил о кадровых потерях. В следующем матче национальной команде не помогут защитник Валерий Бондарь и полузащитник Олег Очеретько.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Мальдеры на YouTube-канале УАФ .

Кадровые проблемы из-за предупреждений

Оба футболиста получили желтые карточки в напряженном поединке против Грузии, что привело к дисквалификации на один матч из-за лимита предупреждений.

"Честно, я об этом не очень говорил. К сожалению, мы получили 2 желтые карточки, которые достаточно сложны для нас. Это Бондарь и Очеретько, которые не смогут сыграть в следующем матче. Ребята боролись, когда нужно было идти в дуэль, они это делали. С этой точки зрения я никому ни на чем так серьезно, но не был серьезно, но не серьезно, но серьезно не серьезно, но серьезно не серьезно. сложным", - отметил Мальдера.

Турнирное положение и следующий соперник

Несмотря на ничью во втором туре, украинская сборная сохраняет высокие шансы на лидерство в своем квартете: