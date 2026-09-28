rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 28 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Украина снова не проиграла Грузии: как завершился мяч Лиги наций в Тбилиси
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 28 сентября 2026 · 20:57

Украина снова не проиграла Грузии: как завершился мяч Лиги наций в Тбилиси

Хозяева были ближе к победе, но спас Трубин
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина снова не проиграла Грузии: как завершился мяч Лиги наций в Тбилиси
Сборная Украины перед игрой (фото: УАФ)
Add as a preferred source on Google

Национальная команда Украины провела второй поединок в рамках Лиги наций УЕФА-2026/27. В Тбилиси на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе "сине-желтые" противостояли сборной Грузии.

О том, как прошло и чем завершилось противостояние – рассказывает Sport RBC.UA.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 2. 2-й тур

Грузия – Украина – 0:0

Украина: Трубин – Михавко, Сарапий, Бондарь, Михайличенко – Назарина, Пихаленок (Очеретько, 46), Зубков (Цыганков, 79), Хлань (Шапаренко, 65) – Ванат (Сикан, 46), Пономаренко (Яремчук, 46).

Сюрпризы от Мальдеры

Это было 12-е противостояние соперников в истории. В предыдущих матчах грузинам еще никогда не удавалось победить "сине-желтых". Максимум, чего они добивались, - ничьи: миром завершились четыре поединка. В остальных семи встречах сильнее были украинцы. Разница мячей составляла 18:7 в пользу нашей команды.

Тренер украинцев Андреа Мальдера откровенно удивил стартовым составом. Итальянец сделал сразу 10 изменений по сравнению с победным матчем в Будапеште против Венгрии. Место в основе сохранил лишь Владислав Ванат.

В свою очередь, Максим Хлань дебютировал за сборную - и сразу в стартовом составе. А Эдуард Сарапий проводил свой первый официальный матч. Кроме того, Александр Зубков впервые вывел национальную команду на поле с капитанской повязкой.

Как прошел первый тайм

Команды начали поединок в медленном темпе с контролем мяча со стороны сборной Украины. Однако уже на стартовых минутах хозяева поля перехватили инициативу. Сначала Хвича Кварацхелия обокрал защитника и вывел на удар Отара Китеишвили, с чем справился Анатолий Трубин. Украинцы ответили опасным моментом Матвея Пономаренко, который после заброса пробил мимо дальней штанги.

В середине тайма сборная Грузии прижала "сине-желтых" к воротам. Особенно активным был Георгий Чакветадзе, чей плотный удар из-за пределов штрафной мастерски парировал Трубин на угловой.

Ближе к завершению первых 45 минут темп игры немного снизился из-за многочисленных единоборств в центре поля. Хозяева пытались обострять ситуацию со стандартов, в частности Китеишвили головой замыкал подачу с углового, но мяч прошел над воротами.

Украинцы ответили на последней минуте компенсированного времени: Зубков после паса Валерия Бондаря нанес удар низом, однако голкипер хозяев Георгий Мамардашвили спокойно зафиксировал мяч в руках. Отметим, что это был лишь первый удар украинцев в створ ворот.

События после перерыва

Начав второй тайм с серии замен (на поле вышли Даниил Сикан, Роман Яремчук и Олег Очеретько), сборная Украины пыталась добавить свежести в атаке. Однако хозяева поля отвечали опасными выпадами.

На 63-й минуте грузины провели молниеносную контратаку: Чакветадзе нашел на левом фланге штрафной Кварацхелию, чей удар низом в дальний угол чудом парировал Трубин.

Украинцы отвечали дальними ударами, в частности вдохновенно пытался обострить ситуацию Яремчук, но его удар с правого фланга оказался неточным.

На последнюю десятиминутку Мальдера бросил в бой Виктора Цыганкова. На 86-й минуте издали пробил Очеретько - Мамардашвили забрал мяч. А на 88-й снова опасно атаковал Кварацхелия - Трубин был на высоте.

Финальный свисток арбитра зафиксировал закономерную ничью 0:0, которая принесла командам по одному зачетному пункту в групповом этапе Лиги наций.

Ранее мы сообщили, как завершились матчи в трех дивизионах Лиги наций 27 сентября.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 28 сентября 19:00
Грузия - : - Украина
Лига наций 28 сентября 21:45
Турция - : - Италия
Лига наций 28 сентября 21:45
Бельгия - : - Франция
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Украина снова не проиграла Грузии: как завершился мяч Лиги наций в Тбилиси Украина снова не проиграла Грузии: как завершился мяч Лиги наций в Тбилиси "Готовлюсь на один последний рывок": Анжелика Терлюга – о материнстве, Олимпиаде и возвращении в карате "Готовлюсь на один последний рывок": Анжелика Терлюга – о материнстве, Олимпиаде и возвращении в карате Рейтинг WTA после финала Кубка Билли Джин Кинг: кто из украинок потерял позиции Рейтинг WTA после финала Кубка Билли Джин Кинг: кто из украинок потерял позиции
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер