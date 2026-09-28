Україна знову не програла Грузії: як завершився матч Ліги націй у Тбілісі (відео)

Національна команда України провела другий поєдинок у рамках Ліги націй УЄФА-2026/27. У Тбілісі на стадіоні "Динамо" імені Бориса Пайчадзе "синьо-жовті" протистояли збірній Грузії.

Про те, як пройшло та чим завершилось протистояння – розповідає Sport RBC.UA .

Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга B. Група 2. 2-й тур

Грузія – Україна – 0:0

Україна: Трубін – Михавко, Сарапій, Бондар, Михайліченко – Назарина, Піхальонок (Очеретько, 46), Зубков (Циганков, 79), Хлань (Шапаренко, 65) – Ванат (Сікан, 46), Пономаренко (Яремчук, 46).

Сюрпризи від Мальдери

Це було 12-те протистояння суперників у історії. У попередніх матчах грузинам ще ніколи не вдавалося виграти у "синьо-жовтих". Максимум, чого вони досягали – нічиї: миром завершилися чотири поєдинки. В інших семи зустрічах сильнішими були українці. Різниця м'ячів складала – 18:7 на користь нашої команди.

Тренер українців Андреа Мальдера відверто здивував стартовим складом. Італієць зробив аж 10 змін у порівнянні з переможним матчам у Будапешті проти Угорщини. Місце в основі зберіг лише Владислав Ванат.

Натомість Максим Хлань дебютував за збірну – і одразу в стартовому складі. А Едуард Сарапій проводив свій перший офіційний матч. Крім того, Олександр Зубков вперше вивів національну команду на поле з капітанською пов'язкою.

Як пройшов перший тайм

Команди розпочали поєдинок у повільному темпі з контролю м'яча від збірної України. Проте вже на стартових хвилинах господарі поля перехопили ініціативу. Спочатку Хвіча Кварацхелія обікрав захисника та вивів на удар Отара Кітеішвілі, з чим впорався Анатолій Трубін. Українці відповіли небезпечним моментом від Матвія Пономаренка, який після закидання пробив повз дальню стійку.

У середині тайму грузинська збірна притиснула "синьо-жовтих" до воріт. Особливо активним був Георгій Чакветадзе, чий щільний удар з-за меж штрафного майстерно парирував Трубін на кутовий.

Ближче до завершення першої 45-хвилинки темп гри трохи знизився через численні єдиноборства в центрі поля. Господарі намагалися загострювати ситуацію зі стандартів, зокрема Кітеішвілі головою замикав подачу з кутового, але м'яч пройшов над воротами.

Українці відповіли на останній хвилині компенсованого часу: Зубков після пасу Валерія Бондаря завдав удару низом, проте голкіпер господарів Георгій Мамардашвілі спокійно зафіксував м'яч у руках. Зазначимо, що це був лише перший улар українців у площину воріт.

Події після перерви

Розпочавши другий тайм із серії замін (на поле вийшли Данило Сікан, Роман Яремчук та Олег Очеретько), збірна України намагалася додати свіжості в атаці. Проте господарі поля відповідали небезпечними випадами.

На 63-й хвилині грузини провели блискавичну контратаку: Чакветадзе знайшов на лівому фланзі штрафного Кварацхелію, чий удар низом у дальній кут дивом парирував Трубін.

Українці відповідали дальніми ударами, зокрема натхненно намагався загострити ситуацію Яремчук, але його постріл із правого флангу виявився неточним.

На останню десятихвилинку Мальдера кинув у бій Віктора Циганкова. На 86-й хвилині здалеку пробив Очеретько – Мамардащвілі забрав. А на 88-й знову небезпечно атакував Кварацхелія – на висоті бу Трубін.

Фінальний свисток арбітра зафіксував закономірну нічию 0:0, яка принесла командам по одному заліковому пункту в груповому етапі Ліги націй.