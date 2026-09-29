Не только Трубин: Мальдера назвал главных героев матча против Грузии

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление тренера на YouTube-канале УАФ .

"Позитивная проблема" в воротах и надежность обороны

Наставник украинской сборной высоко оценил перформанс голкипера лиссабонской "Бенфики" Анатолия Трубина. По словам тренера, сейчас в команде есть два равноценных голкипера высокого уровня, ведь в прошлой игре с Венгрией надежно отработал Дмитрий Ризнык.

"Это действительно интересная и положительная проблема - иметь таких двух надежных вратарей. Я не сомневался в Трубине, он экстраординарный игрок. Анатолий очень много сейвов выполнил в этом матче. Но он не единственный, кто провел такой хороший поединок. Я также очень доволен Михавком. Он был очень внимательный, очень хорошо іграл. Также Сарапий", - заявил Мальдера.

Признание болельщиков и статистика

Надежные действия Анатолия Трубина не остались незамеченными и фанатами:

голкипер победил в голосовании болельщиков, получив 81% голосов в опросе о "Льве матча";

за игру украинский вратарь выполнил 5 сейвов;

для 25-летнего вратаря эта игра стала 30-й в форме "сине-желтых" и 9-й "сухой" встречей в карьере за сборную.

Следующий поединок в рамках турнира сборная Украины проведет уже 2 октября против Северной Ирландии. После двух туров обе команды возглавляют свой квартет в Лиге наций.