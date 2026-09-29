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Футбол 29 вересня 2026 · 11:30

Не лише Трубін: Мальдера назвав головних героїв матчу проти Грузії

Головний тренер "синьо-жовтих" відзначив надійну гру голкіпера та захисників у Лізі націй
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не лише Трубін: Мальдера назвав головних героїв матчу проти Грузії
Андреа Мальдера відзначив трьох гравців збірної (Фото: УАФ)
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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера підбив підсумки матчу другого туру Ліги націй проти Грузії. Італійський фахівець окремо відзначив виступ голкіпера Анатолія Трубіна, а також похвалив роботу оборонців національної команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву тренера на YouTube-каналі УАФ.

"Позитивна проблема" у воротах та надійність оборони

Наставник української збірної високо оцінив перформанс голкіпера лісабонської "Бенфіки" Анатолія Трубіна. За словами тренера, наразі у команді є два рівноцінні голкіпери високого рівня, адже у минулій грі з Угорщиною надійно відпрацював Дмитро Різник.

"Це дійсно цікава та позитивна проблема - мати таких двох надійних воротарів. Я не мав жодних сумнівів стосовно Трубіна, він екстраординарний гравець. Анатолій дуже багато сейвів виконав у цьому матчі. Але він не єдиний, хто провів такий хороший поєдинок. Я також дуже задоволений Михавком. Він був дуже уважний, дуже добре грав. Також Сарапій", - заявив Мальдера.

Визнання від уболівальників та статистика

Надійні дії Анатолія Трубіна не залишилися непоміченими й фанатами:

  • голкіпер переміг у голосуванні вболівальників, здобувши 81% голосів у опитуванні про "Лева матчу";
  • за гру український воротар виконав 5 сейвів;
  • для 25-річного воротаря ця гра стала 30-ю у формі "синьо-жовтих" та 9-ю "сухою" зустріччю в кар'єрі за збірну.

Наступний поєдинок у рамках турніру збірна України проведе вже 2 жовтня проти Північної Ірландії. Після двох турів обидві команди очолюють свій квартет у Лізі націй.

Раніше ми повідомляли, що Мальдера емоційно відреагував на російську атаку на столицю.

Теги: Футбол Ліга націй
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