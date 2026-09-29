Андрію Шевченку – 50: сім фактів про легенду українського футболу

29 вересня Андрій Шевченко святкує 50-річчя. За кар'єру він встиг стати володарем "Золотого м'яча", переможцем Ліги чемпіонів, легендою київського "Динамо" та "Мілана", а також головним тренером збірної України.

Після Чорнобиля Шевченко ледь не залишив футбол

У дитинстві Андрій Шевченко тренувався у школі київського "Динамо" під керівництвом Олександра Шпакова. Після Чорнобильської катастрофи родина залишила Київ, а сам Андрій певний час перестав ходити на тренування. Шпаков приїхав до батька футболіста і переконав його не забирати сина зі спорту – рішення, яке згодом стало одним із ключових у кар'єрі Шевченка.

Хет-трик на "Камп Ноу" зробив його європейською зіркою

У листопаді 1997 року "Динамо" розгромило "Барселону" на її полі з рахунком 4:0, а Шевченко забив три голи. Українець став головним героєм одного з найяскравіших матчів київського клубу в Лізі чемпіонів. Саме виступи проти "Барселони", "Реала" та "Баварії" Шевченко й зараз називає серед найпам'ятніших моментів своєї кар'єри.

Привіз "Золотий м'яч" до України

У 2004 році Шевченко отримав "Золотий м'яч" – найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світовому футболі. Він став третім українцем, який виграв цю премію після Олега Блохіна та Ігоря Бєланова. Трофей довгий час перебував у музеї "Мілана", а потім Шевченко перевіз його до України.



Золотий м'яч Андрія Шевченка (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Забив вирішальний пенальті у фіналі Ліги чемпіонів

У сезоні-2002/03 "Мілан" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де зустрівся з "Ювентусом". Основний і додатковий час завершилися без голів, тому переможця визначила серія пенальті. Саме Шевченко реалізував вирішальний удар і приніс "Мілану" перемогу в турнірі.

На Євро-2012 подарував Україні історичну перемогу

На домашньому чемпіонаті Європи-2012 Україна стартувала матчем проти Швеції. Шевченко, якому на той момент було вже 35 років, забив два голи головою та приніс українцям перемогу з рахунком 2:1. Це була перша перемога України у фінальній частині чемпіонату Європи.

За "Мілан" Шевченко забив 176 голів

Українець перебрався до італійського клубу влітку 1999 року після фантастичного періоду в "Динамо". У футболці "Мілана" він провів один із найкращих відрізків своєї кар'єри, виграв Серію А, Лігу чемпіонів та інші трофеї. Загалом Шевченко забив за "россонері" 176 м'ячів і залишається одним із найрезультативніших футболістів в історії клубу.

Андрій Шевченко – легенда "Мілану" (фото: AC Milan)

Пройшов шлях від футболіста до президента УАФ

Андрій Шевченко встиг побувати на найвищому рівні українського футболу одразу в трьох ролях: гравця, тренера та футбольного керівника. Він завершив кар'єру футболіста, потім у 2016–2021 роках очолював збірну України, а 25 січня 2024 року був обраний президентом УАФ.

До Шевченка такий шлях у своєму активі мав, зокрема, Анатолій Коньков, який після кар'єри гравця працював тренером, а у 2012–2015 роках очолював ФФУ.