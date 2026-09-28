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Футбол 28 сентября 2026 · 21:39

"Хотел бы обнять Киев": Мальдера эмоционально отреагировал на российскую атаку на столицу

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера перед матчем команды заявил, что хочет выразить поддержку Киеву и украинцам после очередной атаки
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Хотел бы обнять Киев": Мальдера эмоционально отреагировал на российскую атаку на столицу
Андреа Мальдера (фото: УАФ)
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдер перед матчем команды отреагировал на российскую атаку по Киеву. Итальянский специалист заявил, что, прежде всего, хочет выразить поддержку столице и людям, которые остаются в Украине.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный телеграм-канал УАФ.

"Я бы хотел обнять Киев"

Перед тем, как перейти к разговору непосредственно о матче, Мальдера решил выразить поддержку украинской столице. Итальянский специалист на послематчевом флеш-интервью сказал следующие слова.

"Прежде чем говорить о матче, я бы хотел обнять Киев, столицу, которая сегодня была бомбардирована страной-террористкой – Россией. Мы вместе с людьми, которые остаются в Киеве и Украине", – сказал тренер сборной Украины.

Андреа Мальдера и Украина

Итальянский специалист возглавил национальную сборную Украины в мае. Под его руководством команда провела два товарищеских матча в июне, а также уже успел дебютировать во главе команды в официальных матчах.

В частности, вместе с Мальдерой сборная Украины одержала победу в 1 туре Лиги наций против Венгрии. Этот матч завершился со счетом 1:0, а единственный мяч забил Даниил Сикан.

Матч 2-го тура Лиги наций Грузия – Украина завершился вничью.

Теги: Футбол
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