Минимализм Зидана, феерия Манчини: обзор матчей Лиги наций 28 сентября

В рамках 2-го тура Лиги наций 28 сентября сборная Франции в гостях победила команду Бельгии, а сборная Италии реабилитировалась перед своими болельщиками за поражение в первом туре: подопечные Роберто Манчини разбили сборную Турции (4:1).

Лига А: герой Олисе, феномен Манчини

В элитном дивизионе Лиги наций состоялось два матча, которые по своему статусу вполне могли бы соответствовать уровню полуфинала чемпионата Европы. В Брюсселе сборная Бельгии встретилась со сборной Франции. Команда Марко ван Боммеля после победы над Италией в отчетном матче выглядела довольно достойно и могла претендовать на победу.

Впрочем, в отсутствие Килиана Мбаппе, у французов нашёлся свой герой. Им стал Майкл Олисе, забивший решающий мяч на 88-й минуте.

Бельгия – Франция – 0:1

Гол : Олисе, 88.

Гол Майкла Олисе в матче Бельгия – Франция (видео: Megogo )

В другом матче сборная Италии нанесла сокрушительное поражение сборной Турции. Фактически судьба этого противостояния была решена еще в первом тайме, когда Алессандро Бастони, Давиде Фраттези и Майкл Кайоде установили счет 3:0 в пользу "Скуадры Адзурры".

В начале второго тайма Борис Йылмаз отыграл один мяч, но на камбэк турецкой сборной не хватило: почти сразу Франческо Эспозито забил четвертый гол итальянской команды, чем установил финальный счет.

Турция – Италия – 1:4

Голы : Б.Йилмаз, 47 – Бастони, 9; Фратеззи, 22; Кайоде, 27; Эспозито, 50.

Обзор матча Турция – Италия (видео: Megogo )

Лига B: сенсационные боснийцы, "сухие" конкуренты Украины

В группе сборной Украины второй тур Лиги наций оказался безголевым. Матч Грузия – Украина в Тбилиси завершился вничью 0:0 , но и конкуренты не смогли воспользоваться потерей очков командой Андреа Мальдеры. Северная Ирландия и Венгрия также разошлись без мячей.

Куда более интересными получились другие противостояния этого дивизиона: Босния и Герцеговина в гостях победила Румынию со счетом 4:2. Причем три мяча боснийцы забили еще до перерыва, а во второй половине матча смогли довести дело до победы.

Румыния – Босния и Герцеговина – 2:4

Голы : Бирлиджа, 28; Чикелдеу, 62 – Гигович, 12; Мухаремович, 19; Табакович, 40; Махмич, 55

Обзор матча Румыния – Босния и Герцеговина (видео: Megogo )

А вот Швеция на своем поле уверенно победила Польшу: голы Нюгрена, Аяри и Дьёкереша принесли скандинавам три очка.

Швеция – Польша – 3:1

Голы : Нюгрен, 8; Аяри, 63; Дьёкереш, 72 – Шиманский, 43.

Лига С: миролюбивая Латвия и харизматичная Черногория

В конце концов, в дивизионе С Латвия и Кипр разошлись нулевой ничьей, а Черногория в гостях победила сборную Армении – 3:2. Счет 2:2 в этом матче держался до последних минут, пока Алекс Латкович не забил победный мяч на 89-й минуте.

Армения – Черногория – 2:3

Голы : Серобян, 34; Сперцян, 65 – Пилоян, 20; Крстович, 38; Латкович, 89.

Обзор матча Армения – Черногория (видео: Megogo )