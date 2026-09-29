Завершение карьеры, "Шахтер" и предложения из Европы: интервью Андрея Тотовицкого

В интервью Sport RBC.UA Тотовицкий рассказал, почему окончательно решил повесить бутсы на гвоздь, вспомнил лучший период карьеры в "Десне", предложения от "Леганеса", "Страсбурга" и клуба из Южной Кореи, а также поделился воспоминаниями о Донецке и "Донбасс Арене".

Андрей Тотовицкий объявил о завершении профессиональной игровой карьеры, однако полностью с футболом пока не простился. Сейчас 33-летний футболист помогает "Маяку" из Сарны в Кубке Украины, где команда уже прошла два раунда, а параллельно работает с молодыми игроками в компании ProStar.

"Это больше пытки, чем футбол"

– Предлагаю начать с сегодняшнего дня, а потом немного поностальгировать. Ты объявил о завершении игровой карьеры, но прямо сейчас с командой "Маяк" Сарны при тренерстве твоего многолетнего партнера по команде Владислава Кулача вы наводите шум в Кубке Украины, пройдя два раунда. Может, поспешил с завершением карьеры?

– Здесь все довольно просто. Я просто не могу тренироваться каждый день. Мне не разрешает здоровье. Вот показательный пример: я играл на Кубок, на 25-й минуте у меня запаздывала икроножная мышца. Я доиграл до 65-й минуты, меня заменили, я приехал домой, сделал МРТ, а там надрал два сантиметра... И все, теперь я уже снова месяц без футбола.

– Я так понимаю, что эта ситуация со спазмами и стала ключевой в твоем решении завершить?

– Да. Это беспокоило меня каждый день – то ахилл, то икроножный, то ахилл, то икроножный… Поэтому в какой-то момент понял окончательно, что это больше пытки, чем футбол.

– Расскажи немного о команде, в которой ты сейчас играешь на Кубок. Как возник вариант поиграть за нее? Кулач предложил?

– Нет, это я ему предложил! Я родом из Сарненского района, мои друзья занимаются этой командой, я немного причастен. У меня еще давно была договоренность с покойным президентом клуба Николаем Клевакой, что я когда-нибудь за них поиграю.

Мне не хотелось полностью завершать с футболом, хотелось немного поиграть, потому что я чувствую, что внутренние силы у меня еще есть, даже когда меня не беспокоит ничего по здоровью, когда нет надрывов никаких, я физически нормально чувствую себя, хожу в зал, играю в падел, бегаю. Однажды я созвонился с ребятами и договорились, что я поиграю за них.

Потом предложил Кулачу присоединиться к нам. А в этом сезоне у нас вообще собралась очень хорошая команда – Беженар, Романюк, Миша Сергийчук, легенда наша…

– Звучит интересно. А какие амбиции?

– Максимальные! Хотим выиграть и Кубок любителей, и чемпионат. Хотя в этом сезоне пока складывается трудно. По игре смотримся неплохо, но не всегда получается довести ее до победы.

– Как оценишь тренерский потенциал Владислава Кулача?

– Очень большой! (смеется)

– Тебя самого тренерская деятельность не интересует?

– Никогда не говори "никогда".

– Многие футболисты после завершения игровой карьеры оказываются как вне пузыря и оказываются не очень готовыми к этой жизни. Как у тебя с этим?

– Если вернуться к тому, почему я закончил карьеру, то последние 5-6 лет, когда здоровье уже мучило, у меня постоянно возникали мысли, чем я буду заниматься, когда рано или поздно закончу, потому что были такие предпосылки – потому что я и операцию делал, которая не помогла, и лечился. Еще был на контракте с Шахтером, мне позвонил по телефону Вадим Шаблий и предложил подумать над тем, чтобы присоединиться к его компании Pro Star. А когда завершил карьеру официально, я принял это предложение.

– Расскажи, чем теперь занимаешься?

– Много работаю с молодежью. Помогаем им развиваться, быть готовыми к профессиональному футболу. Речь не только о переходах в разные клубы. Часто родители просят, чтобы мы посмотрели их игры, проанализировали, дали советы по развитию. Сами ребята также звонят по телефону после игр, общаемся, разбираем моменты.

– Если оглядываться назад, сожалеешь ли о чем-то за время игровой карьеры?

– Наверное, нет. Единственное, что мне хотелось бы поменять – чтобы здоровье было лучше, но это, к сожалению, от меня не зависело. Потому что все, что от меня зависело, я делал.

– Я, скорее, намекаю на то, что во время твоей карьеры ты неоднократно был где-то в шаге от вызова в национальную сборную, но этого не произошло.

– Конечно, от этого грустно, осадок из-за этого остался. Но уже нет смысла об этом говорить.

Лучший период в "Десне" и нереализованные трансферы

– Если возвращаться к персоне Владислава Кулача, у вас именно с ним было лучшее взаимопонимание на поле?

– Я бы так не сказал. Мы с ним не так уж много играли, разве что в начале карьеры. И то, я больше в "Шахтере-3" был, он в дубле, оно как-то микшировалось. Затем немного пересеклись в Мариуполе и в молодежной сборной Украины.

– А кого другого можешь отметить, с кем понимали в игре без слов?

– Если честно, мне всегда нравилось с Филиппом Будкивским играть. Он так цеплялся за мячи, на меня скидывал, я разгонял атаки, это выглядело довольно интересно и угрожающе. Хотя ребят много было, одного выделять и не хочется.

– А кто самый большой топ, с кем ты играл вместе?

– Тоже трудно выделить одного. Виллиан, наверное, или Мхитарян. Или если вообще открыть состав "Шахтера" еще времен Донецка, то там любого можно отметить.

– Какой период игровой карьеры можешь назвать самым лучшим для себя?

– Моя карьера будто состояла из кусочков. Я постоянно был на контракте в Шахтере, ушел в аренду, немного заиграл, меня в Шахтер вернули, там снова играл мало, снова в аренду, снова заиграл, снова возвращался. И так по кругу. Но, наверное, могу отметить период в черниговской Десне – то, как я там играл, чувствовал себя.

– У тебя в Чернигове было 9 голов и 5 ассистов за 18 матчей УПЛ.

– Ну вот, статистика это подтверждает. Причем, по количеству матчей это даже не полноценный сезон.

– Чем объясняешь такую производительность?

– Мне удалось найти общий язык с главным тренером Александром Дмитриевичем Рябоконем, он понял мой стиль игры и доверял мне постоянно. Наверное, именно там я больше всего раскрыл свой потенциал.

– А о какой команде, в которой ты играл, вспоминаешь с наибольшей теплотой?

– Везде были хорошие периоды. И в Заре у нас был хороший коллектив, и в Мариуполе. Но в Десне наверняка был лучший период.

– Кому из тренеров своей профессиональной карьеры ты благодарен больше всего?

– Всем благодарен. Николая Петровича Павлова могу поблагодарить за то, что меня совсем юного взял из дубля Шахтера в Мариуполь, поверил в меня, дал мне старт. Ну, а о работе с Рябоконем мы уже поговорили.

– Хет-трик в ворота "Шахтера" времен аренды в "Заре" – самый памятный момент твоей карьеры или назовешь еще и другие?

– Наверное, самый памятный все же гол "Днепра" в полуфинале Кубка Украины (сезон 2015-2016 – прим. К.К. ). Я вышел на замену во втором тайме и забил на 95-й минуте гол, благодаря которому мы вышли в финал. Кстати, это была та самая неделя, когда я позже оформил хеттрик в ворота "Шахтера". Поэтому да, перфоманс издал классный.

"Меня приглашали в Южную Корею"

– Самое интересное предложение продолжения карьеры, которую у тебя было, но этого не произошло?

– Если честно, было очень много предложений по карьере. Особенно когда выдал в Заре хороший сезон или когда в Бельгии играл. Наиболее экзотическая – меня приглашали в Южную Корею. Там была хорошая команда. Я действительно рассматривал этот вариант.

– Почему не уехал?

– Жена была беременна, решил оставаться в Украине и быть рядом с семьей.

– А из Европы что интересного было?

– Был испанский "Леганес", когда они в Примере играли. И французский "Страсбург". Они затем в том сезоне выиграли Кубок французской лиги.

– А с этими вариантами что не сложилось?

– "Шахтер" не отпустил – мало предложили.

– Как оценишь свой зарубежный период, когда ты провел сезон в аренде в Бельгии?

– У меня вся карьера складывалась, как криптовалютный рынок или биржа – вверх-вниз, вверх-вниз… Я приехал туда, у меня все было хорошо, мне все нравилось, я играл, забивал. А потом решил уехать домой, поговорил с руководством, с тренером. Они отпустили меня условно на день, а я еще день задержался. Вернулся, и меня восемь или девять матчей не включали в заявку из-за того, что не вернулся вовремя.

"Шахтер", Донецк, "Донбасс Арена"

– Ты автор последнего гола в ворота Шахтера на "Донбасс Арене". Какие воспоминания о матче?

– Вспоминаю его с грустью. Мы играли тот матч уже, когда в Донецке все начиналось. Все были встревожены из-за этой ситуации. Были слышны выстрелы и взрывы.

– Я сейчас общаюсь с человеком, который играл и забивал на "Донбасс Арене". Какая была атмосфера там?

– Это лучший стадион, на котором я когда-либо был и играл. Мы приехали туда с дублем играть спарринги против основания. Мы приходили на матч основания, всегда были полные трибуны. Это просто лучшие воспоминания – с тем временем жизнь с Донецком, с базой клуба. Я очень скучаю по этому городу и вспоминаю его всегда со слезами на глазах.

Андрей Тотовицкий (фото: ФК "Шахтер")

- Знаешь ли ты или, возможно, угадаешь, в ворота какой команды ты забил больше голов за карьеру?

– (почти не задумываясь) "Шахтер"?

– Да, "Шахтер", ты им забил пять голов. Была принципиальная настройка на клуб, которому ты принадлежал? Хотел ли доказать, чтобы вернуться в команду?

– Наверное, хотел доказать, чтобы вернуться, это первое. Второе – с "Шахтером" всегда интересно играть. В то время не только с "Шахтером", но и "Динамо", с "Днепром", с "Металлистом" – командами, которые в верхней части таблицы, которые играют в футбол и дают играть тебе. Поэтому против "Шахтера" и когда я за "Зарю" играл, и когда за "Десну", у нас всегда получались результативные матчи. Не было такого, чтобы мы закрывались и просто играли на отбой. Всегда было очень интересно.

– Паулу Фонсека, когда только пришел в "Шахтер", оставил тебя в первой команде и наигрывал нападающим в схеме 4-4-2…

– Если честно, мне вообще никогда не нравилась эта позиция. Потому что я не являюсь классическим нападающим…

– А потом произошел вылет от "Янг Бойз" и он отказался от этой схемы. Был ли шанс все-таки заиграть в его "Шахтере"?

– Думаю, был. Считаю, что он ко мне хорошо относился. Хотя у него я часто ездил девятнадцатым – ехал на игру, но единственным в окончательную заявку не попадал.

– Чем "Шахтер" Йовичевича, собравшийся в начале полномасштабной войны и в котором ты тоже был, уступал тому "Шахтеру" Фонсеки?

– Если я сейчас скажу, что ничем, то меня захеют, наверное. Но, если честно, я особо не испытывал такой большой разницы. Да, у Фонсеки были Тайсон, Марлос. Они индивидуально были сильнее любого игрока, который был у нас в команде Йовичевича.

Но тогда нас все списывали со счетов, говорили, что "Динамо" уже за 20 туров станут чемпионами, а мы очень достойно выступили, завоевали золото, хорошо сыграли в Лиге чемпионов и квалифицировались в Лигу Европы. Результат очевиден.