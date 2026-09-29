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Футбол 29 сентября 2026 · 10:38

Перенес операцию в Бельгии: звезда сборной Украины выбыл на неопределенный срок

Украинский полузащитник лечит повреждение колена, из-за которого последний раз сыграл еще в августе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Перенес операцию в Бельгии: звезда сборной Украины выбыл на неопределенный срок
Руслан Малиновский (Фото: malinovskyi_18, Instagram)
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Полузащитник турецкого "Трабзонспора" и сборной Украины Руслан Малиновский перенес артроскопическую операцию на левом колене. Хирургическое вмешательство понадобилось из-за распространенного отека костной ткани и постоянного механического дискомфорта.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Трабзонспора".

Подробности операции и реакция клуба

О состоянии здоровья украинца рассказал глава медицинской комиссии клуба Ахмет Бешир. Операцию по очистке поврежденного участка сустава провел известный специалист доктор Коэн Лагеа в Бельгии:

"В связи с распространенным отеком костной ткани в левом колене Руслана Малиновского и длительными механическими жалобами ему была успешно проведена артроскопическая операция по очищению раны. Наша медицинская команда начнет процесс послеоперационной реабилитации", - заявил Бешир.

Точных сроков возобновления футболиста в клубе пока не называют. Последний раз 33-летний хавбек выходил на поле еще в конце августа в квалификации Лиги Европы против "Ференцвароша" (0:4), где получил удаление уже на 13-й минуте. Всего в сезоне-2026/27 он принял участие в четырех поединках.

Изменения в тренерском штабе и возвращение Батагова

Пока Малиновский готовится к реабилитации, в лагере "Трабзонспора" произошли существенные кадровые изменения.

  • новым главным тренером турецкой команды был назначен немецкий специалист Томас Райс;
  • другой украинский легионер - защитник Арсений Батагов - уже вернулся в общую группу после тяжелой травмы колена, из-за которой находился вне игры с марта.

Следующий матч "Трабзонспор" сыграет против "Самсунспора" в чемпионате Турции в субботу, 10 октября, в 16:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины начала кампанию в Лиге наций без поражений – после победы над Венгрией "сине-желтые" сыграли вничью с Грузией.

Теги: Футбол
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