Переніс операцію в Бельгії: зірка збірної України вибув на невизначений термін

Півзахисник турецького "Трабзонспора" та збірної України Руслан Маліновський переніс артроскопічну операцію на лівому коліні. Хірургічне втручання знадобилося через поширений набряк кісткової тканини та постійний механічний дискомфорт.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Трабзонспора" .

Подробиці операції та реакція клубу

Про стан здоров’я українця розповів голова медичної комісії клубу Ахмет Бешир. Операцію з очищення пошкодженої ділянки суглоба провів відомий фахівець доктор Коен Лагеа у Бельгії:

"У зв'язку з поширеним набряком кісткової тканини в лівому коліні Руслана Маліновського та тривалими механічними скаргами йому було успішно проведено артроскопічну операцію з очищення рани. Наша медична команда розпочне процес післяопераційної реабілітації", - заявив Бешир.

Точних термінів відновлення футболіста в клубі поки не називають. Востаннє 33-річний хавбек виходив на поле ще наприкінці серпня у кваліфікації Ліги Європи проти "Ференцвароша" (0:4), де отримав вилучення вже на 13-й хвилині. Загалом у сезоні-2026/27 він узяв участь у чотирьох поєдинках.

Зміни у тренерському штабі та повернення Батагова

Поки Маліновський готується до реабілітації, у таборі "Трабзонспора" відбулися суттєві кадрові зміни:

новим головним тренером турецької команди призначили німецького фахівця Томаса Райса;

інший український легіонер - захисник Арсеній Батагов - уже повернувся до загальної групи після важкої травми коліна, через яку перебував поза грою з березня.

Наступний матч "Трабзонспор" зіграє проти "Самсунспора" у чемпіонаті Туреччини в суботу, 10 жовтня, о 16:00 за київським часом.