Сын Майка Тайсона дебютирует в боксе: 29-летний Амир подписал контракт и устроил схватку

29-летний Амир Тайсон, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, начинает профессиональную карьеру в боксе. О подписании контракта с промоушном Misfits Boxing было объявлено во время вечера бокса в Майами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Misfits Boxing в Instagram.

Схватка у ринга и первые планы

Во время презентации промоушн опубликовал видео, на котором Амир Тайсон бросил вызов чемпиону Misfits в тяжелом весе Чейзу ДеМуру. Оппонент сразу подошел к рингу, и между спортсменами возникла дуэль взглядов, которую пришлось прерывать в охране.

По предварительным данным, дуэль с ДеМур рассматривают как перспективу на будущее:

Амир сначала должен провести несколько разогревающих поединков;

имя первого соперника и точная дата дебюта пока не объявлены.

Путь к рингу и позиция отца

Ранее Амир Тайсон был связан с боксом только за пределами ринга - работал спортивным комментатором (в частности на боксерском шоу своего отца в 2024 году) и развивал собственный бренд одежды.

Желание испытать свои силы в боксе появилось у него еще несколько лет назад. В 2021 году Амир стремился провести поединок против блогера Логана Пола.

Легендарный отец отговаривал сына от спортивной карьеры и не поддерживал эту идею.

Напомним, сам 60-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг 15 ноября 2024 года, где уступил Джейку Полу единогласное решение судей.