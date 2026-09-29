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Бокс 29 сентября 2026 · 12:49

Сын Майка Тайсона дебютирует в боксе: 29-летний Амир подписал контракт и устроил схватку

Сын легендарного чемпиона планирует выйти на ринг и уже вызвал на бой обладателя пояса в тяжелом весе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сын Майка Тайсона дебютирует в боксе: 29-летний Амир подписал контракт и устроил схватку
Амир Тайсон не имеет опыта в боксе (Фото: amir_j_tyson, Instagram)
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29-летний Амир Тайсон, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, начинает профессиональную карьеру в боксе. О подписании контракта с промоушном Misfits Boxing было объявлено во время вечера бокса в Майами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Misfits Boxing в Instagram.

Схватка у ринга и первые планы

Во время презентации промоушн опубликовал видео, на котором Амир Тайсон бросил вызов чемпиону Misfits в тяжелом весе Чейзу ДеМуру. Оппонент сразу подошел к рингу, и между спортсменами возникла дуэль взглядов, которую пришлось прерывать в охране.

По предварительным данным, дуэль с ДеМур рассматривают как перспективу на будущее:

  • Амир сначала должен провести несколько разогревающих поединков;
  • имя первого соперника и точная дата дебюта пока не объявлены.

Путь к рингу и позиция отца

Ранее Амир Тайсон был связан с боксом только за пределами ринга - работал спортивным комментатором (в частности на боксерском шоу своего отца в 2024 году) и развивал собственный бренд одежды.

Желание испытать свои силы в боксе появилось у него еще несколько лет назад. В 2021 году Амир стремился провести поединок против блогера Логана Пола.

Легендарный отец отговаривал сына от спортивной карьеры и не поддерживал эту идею.

Напомним, сам 60-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг 15 ноября 2024 года, где уступил Джейку Полу единогласное решение судей.

Ранее мы сообщали, что Тайсон Фьюри набросился с образами на Эдди Хирна и Энтони Джошуа.

Теги: Бокс
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