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Бокс 29 вересня 2026 · 12:49

Син Майка Тайсона дебютує в боксі: 29-річний Амір підписав контракт та влаштував сутичку

Син легендарного чемпіона планує вийти на ринг і вже викликав на бій володаря поясу у важкій вазі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Син Майка Тайсона дебютує в боксі: 29-річний Амір підписав контракт та влаштував сутичку
Амір Тайсон не має досвіду в боксі (Фото: amir_j_tyson, Instagram)
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29-річний Амір Тайсон, син колишнього абсолютного чемпіона світу Майка Тайсона, розпочинає професійну кар'єру в боксі. Про підписання контракту з промоушном Misfits Boxing було оголошено під час вечора боксу в Маямі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Misfits Boxing в Instagram.

Сутичка біля рингу та перші плани

Під час презентації промоушн опублікував відео, на якому Амір Тайсон кинув виклик чемпіону Misfits у важкій вазі Чейзу ДеМуру. Опонент одразу підійшов до рингу, і між спортсменами виникла дуель поглядів, яку довелося переривати охороні.

За попередніми даними, дуель із ДеМуром розглядають як перспективу на майбутнє:

  • Амір спочатку має провести кілька розігрівальних поєдинків;
  • ім'я першого суперника та точна дата дебюту поки не оголошені.

Шлях до рингу та позиція батька

Раніше Амір Тайсон був пов'язаний із боксом лише поза межами рингу - працював спортивним коментатором (зокрема на боксерському шоу свого батька у 2024-му році) та розвивав власний бренд одягу.

Бажання спробувати свої сили в боксі з'явилося в нього ще кілька років тому. У 2021-му році Амір прагнув провести поєдинок проти блогера Логана Пола.

Легендарний батько відмовляв сина від спортивної кар'єри та не підтримував цієї ідеї.

Нагадаємо, сам 60-річний Майк Тайсон востаннє виходив на ринг 15 листопада 2024 року, де поступився Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.

Раніше ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі накинувся з образами на Едді Хірна та Ентоні Джошуа.

Теги: Бокс
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