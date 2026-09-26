"Маленькі боягузи": Тайсон Ф'юрі накинувся з образами на Едді Хірна та Ентоні Джошуа

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Тайсона Ф'юрі в Instagram .

Звинувачення у дитячих примхах та "его"

У своєму відеозверненні в соцмережах 38-річний британський боксер у притаманній йому ексцентричній формі висміяв Хірна. На думку Ф'юрі, той вигадує чимало приводів, аби завадити організації поєдинку.

"Через его Едді Хірна ми можемо втратити бій, на який усі чекали понад 10 років. І все лише тому, що Едді не хоче бачити одну людину на арені. Хіба це не жалюгідно й по-дитячому? Він не хоче, щоб хтось був там, ніби йому 9 років, і ця людина йому просто не подобається", - заявив Ф'юрі.

Попередження для Джошуа

Ф'юрі не оминув увагою й самого Ентоні Джошуа, закликавши його не зволікати та самостійно приймати рішення. Адже, як стверджує Тайсон, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх вже підшукує альтернативні варіанти для бою.

Ф'юрі назвав Хірна "розпещеним" та звинуватив у недотриманні слів. Та закликав Джошуа не соромитися та якнайшвидше повертатися до повноцінного тренувального процесу.

Що відомо про бій Джошуа - Ф'юрі зараз

Станом на зараз сторони нібито домовились про остаточне місце та дату проведення поєдинку. Мегафайт за участі британських важковаговиків запланований на п’ятницю, 11 грудня.

Локацією бою виступить валлійське місто Кардіфф. Аби догодити американській аудиторії стримінгу Netflix, бій пройде у нетиповий час. Початок вечора боксу призначений на 20:00-21:00 за місцевим часом (22:00-23:00 за київським часом).

Головна подія, власне поєдинок Ф'юрі та Джошуа, навряд чи почнеться раніше за 01:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом).