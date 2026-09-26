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Бокс 26 сентября 2026 · 17:00

"Маленькие трусы": Тайсон Фьюри набросился с оскорблениями на Эдди Хирна и Энтони Джошуа

"Цыганский король" эмоционально отреагировал на возможную отмену долгожданного противостояния двух британских тяжеловесов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Маленькие трусы": Тайсон Фьюри набросился с оскорблениями на Эдди Хирна и Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри (Фото: tysonfury, Instagram)
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Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри резко высказался по поводу возможного срыва мегафайта против Энтони Джошуа. Все обвинения "Цыганский король" выдвинул промоутеру соперника – Эдди Хирну.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Тайсона Фьюри в Instagram.

Обвинения в детских капризах и "эго"

В своем видеообращении в соцсетях 38-летний британский боксер в присущей ему эксцентричной форме высмеял Хирна. По мнению Фьюри, тот придумывает немало поводов, чтобы помешать организации поединка.

"Из-за его Эдди Хирна мы можем потерять бой, которого все ждали более 10 лет. И все лишь потому, что Эдди не хочет видеть одного человека на арене. Разве это не жалко и по-детски? Он не хочет, чтобы кто-то был там, будто ему 9 лет, и этот человек ему просто не нравится".

Предупреждение Джошуа

Фьюри не обошел вниманием и самого Энтони Джошуа, призвав его не медлить и самостоятельно принимать решения. Ведь, как утверждает Тайсон, глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх уже подыскивает альтернативные варианты для боя.

Фьюри назвал Хирна "избалованным" и обвинил в несоблюдении слов. И призвал Джошуа не стесняться и как можно скорее возвращаться к полноценному тренировочному процессу.

Что известно о бое Джошуа - Фьюри сейчас

По состоянию на сегодняшний день стороны якобы договорились об окончательном месте и дате проведения поединка. Мегафайт с участием британских тяжеловесов запланирован на пятницу, 11 декабря.

Локацией боя выступит валлийский город Кардифф. Чтобы ублажить американскую аудиторию стриминга Netflix, бой пройдет в нетипичное время. Начало вечера бокса назначено на 20:00-21:00 по местному времени (22:00-23:00 по киевскому времени).

Главное событие, собственно поединок Фьюри и Джошуа, вряд ли начнется раньше 01:00 по местному времени (03:00 по Киеву).

Ранее мы сообщали, что Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика - такое решение неожиданно приняли в WBA.

Теги: Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
Главные матчи
Лига наций 26 сентября 16:00
Словения - : - Шотландия
Лига наций 26 сентября 21:45
Чехия - : - Хорватия
Лига наций 26 сентября 21:45
Англия - : - Испания
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