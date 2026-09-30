Удачный старт в Пекине: Ястремская прервала неприятную серию поражений

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче турнира WTA China Open. В первом круге соревнований в Пекине она обыграла американку Кэти Макнелли.

Уверенный старт и перелом серии поражений

Поединок длился 1 час 32 минуты и завершился победой украинки в двух сетах. На встрече Ястремская продемонстрировала надежную игру на собственной подаче, не позволив Макнелли заработать ни одного брейкпойнта.

При этом Даяна сделала два брейка на подаче соперницы, подала два эйса и допустила лишь одну двойную ошибку. Этот успех позволил украинской теннисистке прервать неприятную серию четырех поражений подряд.

В последний раз Ястремская выигрывала матч еще на Уимблдоне, где прошла во второй раунд.

WTA 1000 Пекин, 1/64 финала

Кэти Макнелли (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 4:6

История противостояний и следующая соперница

Для Ястремской это уже третья победа над Кэти Макнелли в очных встречах. Ранее украинка побеждала американку в Цинциннате в 2021 году, в полуфинале в Майами в 2023 году.

Украинка в третий раз выходит во второй круг престижного турнира в столице Китая. Следующей соперницей Даяны Ястремской станет представительница Польши Мая Хвалинская.