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Теннис 30 сентября 2026 · 09:34

Удачный старт в Пекине: Ястремская прервала неприятную серию поражений

Украинская теннисистка успешно начала выступления на турнире WTA 1000, уверенно одолев соперницу из США
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Удачный старт в Пекине: Ястремская прервала неприятную серию поражений
Ястремская победила впервые за 3 месяца (Фото: dayana_yastremskay, Instagram)
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче турнира WTA China Open. В первом круге соревнований в Пекине она обыграла американку Кэти Макнелли.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Уверенный старт и перелом серии поражений

Поединок длился 1 час 32 минуты и завершился победой украинки в двух сетах. На встрече Ястремская продемонстрировала надежную игру на собственной подаче, не позволив Макнелли заработать ни одного брейкпойнта.

При этом Даяна сделала два брейка на подаче соперницы, подала два эйса и допустила лишь одну двойную ошибку. Этот успех позволил украинской теннисистке прервать неприятную серию четырех поражений подряд.

В последний раз Ястремская выигрывала матч еще на Уимблдоне, где прошла во второй раунд.

WTA 1000 Пекин, 1/64 финала

Кэти Макнелли (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 4:6

История противостояний и следующая соперница

Для Ястремской это уже третья победа над Кэти Макнелли в очных встречах. Ранее украинка побеждала американку в Цинциннате в 2021 году, в полуфинале в Майами в 2023 году.

Украинка в третий раз выходит во второй круг престижного турнира в столице Китая. Следующей соперницей Даяны Ястремской станет представительница Польши Мая Хвалинская.

Ранее мы рассказывали об изменениях в рейтинге украинских теннисисток после розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг.

Теги: Теннис Даяна Ястремская
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