"Манчестер Сити" признали виновным в серьезных финансовых нарушениях: клубу угрожают санкции

"Манчестер Сити" признали виновным во всех пунктах по серьезным нарушениям финансовых правил АПЛ за период с сезона-2009/10 до сезона-2017/18. Независимая комиссия также подтвердила три из четырех обвинений, связанных с ненадлежащим сотрудничеством клуба с расследованием Премьер-лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Премьер-лиги .

Фиктивные сделки и более 900 миллионов фунтов

По заключению независимой комиссии, "Манчестер Сити" заключал с рядом коммерческих партнеров так называемые "фиктивные" соглашения, не отражавшие реальных договоренностей между сторонами.

Схема, по данным комиссии, позволяла искусственно увеличивать доходы клуба и сокращать его расходы. Часть спонсорских платежей, которые формально должны осуществлять коммерческие партнеры, фактически финансировала компания Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), владевшая клубом.

Кроме этого, комиссия установила существование других договоренностей, благодаря которым "Сити" показывал более низкие операционные расходы, чем было на самом деле.

Согласно выводам независимой комиссии, совокупный эффект этих схем превысил 900 миллионов фунтов. В результате клуб представлял искаженную финансовую отчетность аудиторам и футбольным регуляторам.

Комиссия также установила, что при достоверном отражении всех соглашений в отчетности "Манчестер Сити" значительно превысил бы разрешенные финансовые лимиты как Премьер-лиги, так и УЕФА.

Клуб пытался препятствовать расследованию

Отдельно комиссия рассмотрела поведение "Манчестер Сити" в ходе четырехлетнего расследования Премьер-лиги. Из четырех предъявленных обвинений в ненадлежащем сотрудничестве подтверждено три. Комиссия пришла к выводу, что клуб "совершал скоординированные попытки остановить и усложнить расследование Премьер-лиги".

Расследование финансовых нарушений началось еще в декабре 2018 года, а официальные обвинения были предъявлены в феврале 2023-го. Слушания независимой комиссии продолжались 42 дня и завершились в декабре 2024 года.

Какое наказание ждет "Манчестер Сити"

Пока никакой санкции против клуба не объявлено. После установления факта нарушений вопрос наказания будет рассматриваться независимой комиссией на отдельном слушании.

Правила Премьер-лиги предусматривают разные варианты санкций, в том числе штрафы, снятие очков и другие спортивные наказания. В то же время "Манчестер Сити" имеет право обжаловать решение независимой комиссии. Клуб может подать апелляцию до 2 октября.

В своем заявлении Сити выразил разочарование и удивление решением и сообщил о намерении использовать доступные механизмы апелляции. В клубе заявили, что решение содержит существенные ошибки в вопросах права, принципов и фактов.

Генеральный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс назвал это дело и решение комиссии "самыми значительными в истории Премьер-лиги".

"Основное решение устанавливает факты того, что происходило в "Манчестер Сити" в этот период. Оно подробно описывает, как клуб систематически нарушал правила Премьер-лиги на протяжении почти десятилетия", - заявил Мастерс.

При этом окончательный результат дела еще не определен: впереди отдельный процесс санкций и, по возможности, апелляция клуба.